GSM: MTN-Bénin revient à l’ancienne grille tarifaire 

L’augmentation de 5% des frais d’envoi et de retraits via MTN Mobile Money est désormais annulée. C’est le Réseau GSM lui même qui l’a annoncé ce lundi 14 mars 2022 à travers un communiqué. MTN revient donc à son ancienne grille tarifaire. Le réseau, indique le communiqué, mettra tout en œuvre avec le gouvernement pour trouver la formule la plus adaptée et fera des annonces en temps opportun. A cet effet, la direction du réseau a renouvelé son engagement à offrir à ses abonnés le meilleur d’une vie connectée. Çe volte-face intervient quelques jours après la nouvelle taxation mise en place par MTN sur les transferts d’argent. Le réseau avait invoqué le nouveau code général des impôts qui l’aurait obligé à ajouter 5% supplémentaires aux commissions perçues par le Groupe. C’est une mauvaise interprétation du Code, a indiqué le gouvernement. Après une rencontre avec l’administration fiscale et le ministre des Finances, MTN a été sommé de revenir sur sa décision à partir de ce lundi. Ce qui est désormais chose faite. Mais le communiqué de MTN n’indique pas si les prélèvements au titre de la mesure annulée, seront remboursés.

Alban Tchalla (Coll.)