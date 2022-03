Législatives 2023: L’opposition s’organise pour renverser la mouvance de l’Assemblée

Le nouveau président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience TEBE

Aucune victoire ne sera possible dans la division. Le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tébé en est si convaincu qu’il attire déjà l’attention de ses pairs de l’opposition là-dessus. Elle a été absente aux dernières législatives mais ne compte faire piètre figure au combat de 2023. L’opposition béninoise se prépare activement. Reste que pour affronter les forces politiques de la mouvance présidentielle et emporter des sièges considérables aux législatives de 2023, le jeune président de ce parti qui se réclame toujours de l’opposition appelle les siens à une bataille en rangs serrés. C’était à travers un message qu’il a délivré à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Pour lui, tous les partis politiques de l’opposition doivent travailler en synergie d’action au cours des échéances électorales qui s’annoncent. « Ce n’est pas seulement le problème d’un parti politique ou d’un leader politique. Il est important que toute l’opposition prenne conscience de la situation et qu’elle joue de façon synchronisée, ne pas se mélanger les pédales » insiste Expérience Tébé. Il se dit prêt à poser des actes pour que l’opposition puisse parler de la même voix et viser le même objectif qui est la « récupération du parlement ». « Nous devons prendre les taureaux par les cornes pour rendre ce parlement à son peuple. Nous comptons tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, l’opposition soit dignement représentée à l’Assemblée », a dit Expérience Tébé A croire le successeur de Sabi Sira Korogoné à la tête du MPL, la méthode du gouvernement et de ses partisans est connue et n’aura normalement plus d’effet. Il rassure que son parti a l’expérience et sait désormais ce qu’il faut faire pour contrer la stratégie de l’adversaire. «Nous avons l’impérieux devoir de surmonter nos égos, nos logos et consorts, faire en sorte que nous puissions valablement répondre aux aspirations du peuple qui ploie sous le poids de la cherté de la vie » a insisté le président du MLP. « Nous comptons tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, l’opposition soit dignement représentée à l’Assemblée. Nous n’aurons pas de difficultés à y arriver cette fois-ci, parce que nous sommes prévenus des méthodes de ruse » a-t-il laissé entendre.

Christian Tchanou