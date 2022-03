Revalorisation des salaires et règlement des dossiers des travailleurs: Le gouvernement invite les travailleurs à la patience

Les Trois Confédérations syndicales représentatives à savoir la CSA-Bénin, la CSTB et la COSI-Bénin ont pris part à une séance d’informations, le jeudi 10 mars 2022, avec la Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement à la fin du mois de Décembre 2021.

Il faudra attendre encore quelques semaines pour situer les travailleurs sur la revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement à la fin du mois de décembre 2021. Au cours des échanges, la Ministre du Travail Adidjatou Mathys a expliqué aux syndicalistes que les travaux du comité mis en place sont presque achevés et les travailleurs seront informés des résultats d’ici quelques semaines. Ainsi, elle a convié les travailleurs à la patience. Toujours au cours de cette séance, la Ministre Adidjatou Mathys a apporté des éléments de réponses à certaines doléances des confédérations invitées. Elle a pris acte de l’exigence des Confédérations pour un règlement entier des arriérés de salaires, un sujet qui sera débattu par la grande commission chargée des négociations gouvernement/centrales syndicales. En ce qui concerne le blocage des avancements, notamment pour les travailleurs qui ont déjà atteint l’échelon 11 et qui doivent bénéficier d’avancement jusqu’à atteindre l’échelon 15, Adidjatou Mathys a signalé que la loi portant statut général de la fonction publique est en relecture et c’est donc ce qui bloque les avancements. Aussi, la Ministre a fait le point du traitement des dossiers des reversés de 2008. Sur ce point, seuls 167 dossiers sont encore en souffrance pour défaut ou absence de diverses pièces ou pièces non conformes. Sur demande de la partie syndicale, le ministère du travail et de la fonction publique informera les ministères qui utilisent ces agents et va les instruire pour prévenir lesdits agents par l’affichage des listes dans les directions départementales. Les Confédérations syndicales ont demandé qu’une copie de cette liste leur parvienne pour un suivi. Sur un autre point, les Secrétaires Généraux des Confédérations ont déploré la non-application des résultats issus des élections professionnelles. Pour preuve, les Organisations syndicales et particulièrement la CSA-Bénin voient un refus du gouvernement de signer depuis Janvier 2021, les arrêtés de mise en application desdits résultats malgré les nombreuses relances des responsables syndicaux représentatifs sur certaines dérives législatives en la matière. En réponse, la Ministre du Travail et de la Fonction Publique a rassuré que les travaux sont terminés et il ne reste que l’adoption des arrêtés d’application.

Rastel DAN