Entretien avec Arnauld Akakpo, Président de la CCI-Bénin: « Le FACS est né pour financer les PME innovantes et ambitieuses »

Au lendemain du lancement du Fonds d’appui catalytique et de solidarité (FACS), Arnauld Akakpo, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin), s’exprime sur cette institution de financement des PME. Le FACS a vu le jour grâce à la synergie entre la CCI-Bénin et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, et mobilise du financement auprès des partenaires pour financer les jeunes entreprises innovantes et ambitieuses. Le Président Arnauld Akakpo précise ici les enjeux d’une telle initiative et appelle toutes les institutions et toutes les entreprises qui le peuvent d’accompagner cette initiative qui pourra créer à terme un nouvel écosystème pour faire germer de nouveaux champions dans notre pays.

L’Evénement Précis : Pourquoi un Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité à l’initiative de la CCI Bénin ?

Arnauld Akakpo : Le FACS vient comme une réponse complémentaire, destinée à renforcer le marché du financement des entreprises au Bénin. Pour ce faire, le FACS met en place des guichets dédiés, dont certains financent les entreprises en ayant recours au capital-risque et au capital investissement. En plus du capital qu’il apporte aux entreprises cibles, le FACS apporte surtout un savoir-faire (déployé par le biais du Programme imPULSE de la CCI Bénin) et un accompagnement pour faire progresser leurs projets de façon efficiente. C’est pour cette raison que la CCI Bénin s’est associée l’expertise de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin. En apportant des le lancement du fonds, une dotation initiale de un milliard et cent millions (1.100.000.000) FCFA, la CCI Bénin et la CDCB veulent :

Offrir aux créateurs ou développeurs d’entreprises à forte valeur ajoutée, un accès plus facile au financement en capital et investissement pour le développement de leurs projets innovants ;

Inciter de nombreux investisseurs privés (notamment des entreprises de grande taille) à prendre des participations financières dans de plus jeunes entreprises ;

Mobiliser des financements additionnels, et accroître à plus de 10 milliards de FCFA, la capacité de financement du FACS.

Quels sont les critères à réunir par les entreprises pour en bénéficier ?

Le FACS soutient des jeunes entreprises innovantes et des PME ambitieuses dont la croissance est contrainte par un manque de financement traditionnel.

Quels sont les avantages induits par ce Fonds aux entreprises bénéficiaires ?

Les avantages sont de plusieurs ordres. Les entreprises et leurs projets bénéficient ainsi de :

Un capital amorçage sur la base d’un concept et d’études sérieuses ;

Un capital développement sur la base d’une étude d’opportunité et un potentiel avéré de développement ;

Une charge financière mieux maîtrisée, améliorant ainsi la viabilité des projets ;

L’absence de charge de remboursement régulière et une plus grande flexibilité ;

Un accès à du coaching et du mentorat, de la part d’investisseurs qui connaissent bien le secteur de développement des entreprises innovantes ;

L’appui technique permanent et le tutorat des experts du Programme imPULSE à toutes les phases critiques de développement.

Cette combinaison de capital et de savoir-faire, lorsqu’elle rencontre le bon projet et l’entreprise la plus volontaire, accélère véritablement la trajectoire de croissance et constitue un levier pour la mobilisation de plus de ressources et de financements pour les entreprises accompagnées.

Quel est l’intérêt pour la CCI Bénin de faire la promotion de ce Fonds ?

Sur le parcours de la vision stratégique de la CCI Bénin, de bâtir une communauté d’affaires plus forte, plus résiliente et diversifiée ; moteur d’une économie béninoise florissante, il existe plusieurs étapes, dont l’une porte sur l’aide pour stimuler la croissance des PME au Bénin. Les PME sont l’épine dorsale de notre économie au Bénin; parce qu’elles fournissent environ les 4/5ème de tous les emplois du secteur privé. Quelle que soit leur taille ou leur stade de développement, ces PME ont besoin de financement pour passer au niveau supérieur. En se dotant d’un tel outil, la CCI Bénin accroit sa capacité à pouvoir répondre aux sollicitations de ses mandants : les entreprises, en leur donnant la possibilité de lever des capitaux, de partager les risques, de compléter leurs connaissances et leurs compétences, etc.

Au final, c’est l’ensemble du secteur privé béninois que nous aurions ainsi soutenu, parce que nous aurions facilité l’émergence d’entreprises leaders dans des secteurs clés de l’activité économique national/sousrégional ; et consolidé des écosystèmes viables d’entreprises impliquées dans les mêmes chaînes de valeurs.

Quel appel avez-vous à lancer aux entrepreneurs locaux ?

Mon appel est double. Il s’adresse à l’ensemble du secteur privé national, pour que naissent et se développent une nouvelle génération d’entreprises : plus innovantes et des projets à fort impact. Dans un contexte national et international post-covid, où de nombreuses entreprises anciennes et nouvelles doivent repenser leurs modèles stratégiques et opérationnels, mon appel vise également à encourager les regroupements et les synergies, pour plus d’efficacité et d’impact.

Mais il s’adresse à toute la communauté de ceux qui veulent et travaillent pour le développement. Rejoignez-nous sans tarder, pour mutualiser nos efforts et accroître la capacité de financement du FACS.

Propos recueillis par Olivier ALLOCHEME