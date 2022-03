Vie des partis politiques: Jacques Ayadji fait d’importantes nominations pour dynamiser Moele-Bénin

Jacques Ayadji, président du parti Mouvement des Elites pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) s’adressant aux populations

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) s’active afin de mieux aborder les législatives de 2023. Et dans ce cadre, il a procédé à la structuration de ses instances dirigeantes. Celle-ci, s’est traduite par la nomination de certains membres à travers la décision Année 2022 N°003/Moele-Bénin/Bpn/Sg portant nomination du Directeur de l’information, de la production et de la communication, de son adjoint, de ses sous-directeurs et assistants en date du 09 mars 2022. Ces nominations sont basées sur le règlement intérieur du parti et s’inscrivent dans une dynamique engagée par le président Ayadji pour mieux assurer la continuité du fonctionnement de Moele-Bénin. Elles concernent la Direction de l’information, de la production et de la communication qui sera dirigée par Barnabé O. Affougnon. Ce dernier a un adjoint et plusieurs sous-directeurs.

Anselme HOUENOUKPO