Programme de développement: La signature du Compact concomitant du MCC autorisée

Le conseil des ministres de ce mercredi 09 mars 2022 a été décidé de l’autorisation de signature d’accord de subvention pour le développement et la facilitation de mise en œuvre d’un compact concomitant du Millenium Challenge Corporation (MCC) au profit du Bénin. Etant donné que le Bénin a été déclaré éligible en vue de bénéficier du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers MCC d’un potentiel accord régional (compact concomitant) aux fins d’appuyer certains projets dans le secteur des transports, le conseil a autorisé la signature de cet accord et instruit le ministre du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hèhomey à l’effet d’exécuter les diligences nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions de l’accord. Ces projets visent à promouvoir l’intégration économique et l’accroissement du commerce régional ainsi que la coopération transfrontalière entre le Bénin et le Niger. Il faut noter que dans le cadre de la réalisation des études préliminaires de faisabilité technique, des évaluations environnementale et sociale, de même que des plans d’atténuation des impacts relevés, il est apparu nécessaire de conclure un accord de subvention et de facilitation de mise en œuvre entre les deux parties afin de disposer d’un document juridique qui régit le partenariat pendant cette phase.

Alban Tchalla (Coll.)