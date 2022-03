Célébration de la JIF 2022 à Abomey-Calavi: Angelo Ahouandjinou et son conseil communal rendent hommage aux femmes de la commune

Les femmes du monde ont été célébrées le 8 mars dernier à l’occasion de la journée internationale de la femme. Dans ce cadre, le conseil communal d’Abomey-Calavi avec à sa tête le maire Angelo Ahouandjinou n’est pas resté en marge de ladite journée. Il a organisé, dans la salle du peuple de la mairie, une séance d’échanges autour du thème choisi au plan national : « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », le mardi 8 mars 2022. Occasion pour la présidente du comité d’organisation, Thérèse François-Kora, et les siennes de mettre en exergue leur sens élevé de responsabilité et de mobilisation. Puisqu’elles ont réussi à avoir autour d’elles, outre le maire et la DAM, Sènamy Christelle Dan, des chefs d’arrondissement, des conseillers communaux et des femmes agents de la mairie.

Anselme HOUENOUKPO