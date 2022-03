Les femmes d’ici et d’ailleurs ont célébré ce mardi 8 mars 2022, la journée internationale des droits de la femme. En marge de cette journée, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU a adressé un message à la gent féminine. Au cœur de ce message, on note les différentes lois votées par la 8ème législature pour protéger et défendre la cause de la femme béninoise. Lisez plutôt !

« Comme vous avez pu le noter, la huitième législature travaille depuis son avènement au renforcement de l’arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger les droits de la femme au Bénin.

En témoigne le vote successif au cours de l’année 2021, de plusieurs lois fondamentales dédiées à la protection et l’émancipation de la femme au Bénin. On pourra citer entre autres, la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin; la loi portant modification de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction; la loi modifiant et complétant la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin.

Cette diplomatie des droits des femmes que mène l’Assemblée nationale du Bénin vise à alléger le quotidien des femmes béninoises tout en partageant avec elles les difficultés liées à leur genre.

En cette journée du 08 mars consacrée à la célébration de la gente féminine, je voudrais réitérer l’engagement du Parlement béninois et de tous ses acteurs à continuer d’œuvrer pour assurer constamment les droits des femmes dans tous les domaines. Mes collègues députés de la huitième législature et moi-même avons la ferme conviction que nous aurons réussi dans ce vaste domaine de la protection et de l’émancipation de la femme lorsque la Journée Internationale de la Femme n’aura plus sa raison d’être.

A toutes les femmes du Bénin et du monde, je souhaite en mon nom propre et au nom de la huitième législature, une très bonne célébration de la Journée Internationale de la Femme ».

Vive les femmes !

LGV