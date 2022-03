2e journée Super Ligue Pro: Loto-Popo en bon champion en titre tient en respect Ayema!

Une entame renversante. C’est ce qu’a été le face à face qui a opposé samedi 5 mars, dans le cadre la 2e journée de la Super Ligue Pro du Bénin, les champions en titre, Loto Popo à Ayema. En effet, avec beaucoup d’étincelles, ce match a tenu toutes promesses. Mais à l’arrivée, c’est le champion qui a dicté sa loi. Et pourtant, dans ce choc électrique, ce sont les visiteurs qui ont donné le ton par deux occasions sans frisson pour les Vert (16′ et 20′). Loto-Popo réplique à la 22è minute mais le cadre se dérobe. Dès cet instant les Champions en titre entrent dans leur temps forts. Ils mènent une série d’attaques (22′,24′, 33′ et à la 38è minute. Mais ils manquent de lucidité devant les buts jusqu’à la 41è minute où, arrive le coup de froid. Ayéma FC obtient un pénalty suite à une faute de Séibou Zoulkaneri dans la surface de vérité. Nouroudine Gakou repousse le pénalty mais Idriss Boukari marque en deux temps. Blessés dans leur amour propre, les Loto-boys rejoignent les vestiaires avec un but de retard.

Une deuxième mi-temps propre

A la reprise le public découvre un nouveau visage des coéquipiers du capitaine Patrick Sèdjamè, auteur d’un match digne. Abdeslam Ouaddou effectue trois changements et fera du coaching gagnant. Faisal, Gilbert et Imourane entrent. Loto-Popo prend le contrôle du jeu. Faïsal Bachir illumine le stade avec une première passe lumineuse. Gilbert Adangnandé à la conclusion ramène la parité au score. A 1 but partout, comme la saison passée face à Ayéma FC, la décision se fera dans le temps additionnel. On jouait la 91è minute, Faïsal Bachir donne la balle de la victoire à Bienvenu Vigninou, lui aussi entré en cours du jeu. Après un crochet et un tir tendu, l’avant-centre inscrit le deuxième but des Vert. Le match a pris fin sur ce score de deux buts à 1en faveur des champions 2021, qui remettent leur titre en jeu de la plus belle des manières. Un résultat qui fait du bien à Abdeslam Ouaddou: «On est très content de cette entrée en matière. Ce fut un match difficile. Même si la physionomie du match, nous montre qu’on a globalement dominé. Notamment en première mi-temps, on s’est créé pas moins de quatre occasions franches. Et, puis derrière, on prend un pénalty. Il a fallu remonter cette pente en égalisant et enfin mené au score. Je félicite mes joueurs pour cette force de caractère. On a des ressources. On a va continuer par travailler. On va savourer cette victoire et se concentrer rapidement sur le déplacement du mercredi», a confié le manager. Loto-Popo affronte le mercredi prochain Éternel FC pour l’acte trois de la Super Ligue Pro. Loto-Popo, un pour tous, tous pour un!

Anselme HOUENOUKPO