Soutien de la mouvance: Moele-Bénin doté d’une structure  de vulgarisation des actions du gouvernement

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

Le président du parti du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin, Jacques Ayadji a pris de nouvelles dispositions pour renforcer la stratégie de lutte de son parti au sein de la mouvance. C’est à travers la création d’une direction chargée de la vulgarisation des actions gouvernementales, que le parti Moele-Bénin se met en ordre de bataille après son soutien indéfectible au duo candidat de la mouvance lors de la dernière élection présidentielle.

Une direction composée de huit (08) membres vient d’être mise en place pour distiller les actions du gouvernement. C’est la nouvelle stratégie trouvée par le parti Moele-Bénin pour porter au dernier béninois les actions de développement de l’Etat. Par le biais de la décision n°002 de l’année 2022, le président de ce parti, Jacques Ayadji a, le vendredi 04 mars 2022, procédé à la nomination du directeur de l’appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement, de son adjoint, de son assistant et de ses chargés de mission. Ceci dans le but de renforcer les différentes structures du parti et de s’approprier des décisions du gouvernement. Ainsi, Rodrigue Hode a été promu à la tête de cette direction. En tant que directeur de l’appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement, il aura à travailler avec deux autres personnalités dont Claire Donald Hounsounnou, directrice adjointe chargée de la traduction des décisions du conseil des ministres en anglais et dans les langues nationales et Koudenou Mètodé Ulrich Déhou, assistant du directeur chargé des relations avec le Secrétaire général adjoint du gouvernement porte-parole du gouvernement. Cette direction aura pour son bon fonctionnement, cinq 5 chargés de missions du directeur de l’appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement dont 3 en relation avec les ministres et les deux autres seront en relation avec les agences d’exécution. Il s’agit entre autres de Romuald Joël Aïssi, Innocent Dandji et Charifou Salissou Ali Touré, respectivement chargés des relations avec les ministres et Serge Ahouansou et Joëlle Adoungbe, chargés des relations avec les agences d’exécution.

Alban Tchalla (Coll.)