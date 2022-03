Déclaration à la sortie du livre « Ainsi parle Talon »: Les clarifications de Moele-Bénin sur les propos de Jacques Ayadji

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

Une polémique a enflé la toile ces derniers jours sur les récents propos tenus par le président du parti Moele-Bénin Jacques Ayadji sur le Chef de l’Etat, lors de la sortie du livre «Ainsi parle Talon » écrit par le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji. Le parti apporte des clarifications dans un communiqué de presse. Il rappelle avant tout que ledit livre reprend quelques-unes des phrases fortes prononcées par le Chef de l’État. Occasion pour les intervenants successifs à la cérémonie de partager leurs expériences de la gouvernance Talon et d’exprimer leur amitié à l’auteur. « C’est dans cette optique que le Président de Moele-Bénin a, lui aussi, fait la démonstration des qualités d’écoute du Président de la République, monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. » selon ledit communiqué. « Mais très vite, cette prise de parole courte, précise et faite d’anecdotes a été récupérée, déformée puis diffusée sur les réseaux sociaux. Il appert dans cette démarche une volonté de nuire à l’harmonie des partis politiques qui viennent en soutien au gouvernement et au président Patrice Talon. » fait observer Moele-Bénin, s’interrogeant, «si le fait de prouver les qualités d’écoute du Président de la République serait-il contre-indiqué ». Le parti pense plutôt que « cette démarche inique tente, mais sans succès, de jeter l’opprobre sur le président de notre parti, monsieur Jacques Ayadji, qui au demeurant n’a pas besoin de trop forcer pour avoir la confiance des personnes avec lesquelles il interagit au quotidien, tant sur le plan personnel, politique que professionnel. ». Moele Bénin à travers le présent communiqué, dit réitérer « son soutien indéfectible au chef de l’État le Président Patrice Athanase Guillaume Talon et rassurer ses partenaires de la mouvance présidentielle de sa volonté ferme et déterminée de poursuivre avec eux l’animation de la vie politique béninoise, dans le respect mutuel. »

Christian Tchanou