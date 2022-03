Construction des infrastructures scolaires à Ouèdo: Le Maire Ahouandjinou obtient le soutien de l’Académie de la Génération de Paix (GPA) 

Le Maire Ahouandjinou et les partenaires

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’études des apprenants de la commune d’Abomey-Calavi, la mairie a élaboré un projet pour lequel elle cherche des partenaires. Après la présentation dudit à certaines structures, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou et son conseil communal peuvent désormais se réjouir. Et pour cause, l’Académie de la Génération de Paix a jugé bon de les accompagner sur ledit projet. Cet accompagnement selon l’académie est de contribuer à la construction des salles de classe de l’école Primaire Publique de Ouèdo-Centre. Et pour permettre aux responsables de l’académie de mieux cerner le site, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi a procédé le vendredi 04 mars 2022, à sa présentation à une délégation conduite par Watanabé Akira, les lieux. Aussi, il a présenté au coordinateur, les raisons qui ont motivé le choix de cet établissement scolaire. «Plus de 300 apprenants étudient dans cette école qui n’a que deux salles de classes et un hangar. L’école n’a même pas de latrine, ni de l’eau. Voilà les multiples raisons qui sous-tendent son choix», a fait savoir le maire qui a remercié les nouveaux partenaires. «Au nom du conseil communal que j’ai l’insigne honneur de présider, je remercie sincèrement l’Académie de la Génération de Paix et l’ONG Association Internationale des Jeunes et Étudiants pour la Paix d’avoir eu cette bonne intention de nous accompagner», a ajouté le Maire Angelo Ahouandjinou. Prenant la parole, la Directrice Georgette Houmbadji a salué, au nom de l’Ecole Primaire publique Ouèdo-centre et de tous les usagers, le leadership du Maire d’avoir pensé à eux et a remercié l’académie pour sa bonne volonté. Il faut retenir que l’Académie de la Génération de Paix s’engage pour la construction d’un module de classes et bien d’autres infrastructures au profit des apprenants de l’EPP Ouèdo-centre nouveau.

Anselme Houenoukpo