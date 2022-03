Dr Beaugard Koupaki  à props de la denomination des  “Écureuils”: “Ce n’est pas le nom qui joue mais le joueur ”

Sur la polémique qui agite la toile, mettant sur le tapis un probable changement de dénomination de l’ équipe nationale de football, le docteur Beaugard Koukpaki, historien et ayant soutenu sa thèse sur le football du Dahomey au Bénin a réagi. C’était au cours d’un entretien sur Radio Sêdohoun que l’universitaire a dévoilé ce qui manque pour révéler l’équipe nationale. Il a salué les réformes du gouvernement dans le domaine du sport et a fait des recommendations à la Fédération béninoise de football (Fbf). Datant des années 1960, le choix des Écureuils comme animal symbole de l’équipe nationale béninoise visait à refléter les ambitions d’un petit pays désireux d’aller loin et haut. Mais, il a régulièrement été critiqué depuis. La Fbf a alors annoncé son intention de changer la dénomination de l’équipe nationale, jusqu’alors appelée les Écureuils. « A l’unanimité, les membres du Comité exécutif ont décidé du changement de nom Ecureuils », a indiqué la Fbf dans l’un de ses derniers communiqués. La balle est désormais dans le camp des autorités. « Le Conseil des ministres va au moment opportun, analyser et apprécier, après certainement une large consultation nationale voire internationale », informe encore l’instance dirigeante. Cette intention de changement de denomination suscite déjà des inquiétudes. Pour Beaugard Koukpaki, ce qui dévrait susciter beaucoup d’engouement et de défis des dirigeants de la Fédération béninoise de football (FBF) est le bilan des activités depuis 2016 du gouvernement de la rupture, en matière d’activité sportive, en matière de stade et organisation des championats, mais le contat est tout autre. Selon ses explications, il faut aller à l’essentiel, car le changement de nom pour le moment n’est pas indispensable. “ On doit arriver à savoir ce qui est indispensable à ce qui est utile. Je rappelle meme que le coq de la France soulève les trophées plus grands que lui”, a-t-il expliqué. Ce n’est pas le nom qui joue mais le joueur. Le problème des Ecureils est ailleurs. “Ce n’est pas forcement le nom qui peut inflencer, mais une technique interne, une resource humaine de qualité, une formation professionnelle fortement recomandée, la staff ausi spéciique avec av ec des orientations claires comme l’a toujours voulu le gouvernement et les béninois puisque. on doit pouvoir être soucieux du daveloppement de notre foot et savoir que les diférents responsibles en charge doivent pouvoir penser de la même politique”, a-t-il souligné. La stratégie importe beaucoup, le Bénin devrait aller à la tactique et non penser à un changement de nom. “ Je suis béninois et je sais ce que nous appelons le nom. Mais actuellement, l’urgence pour moi, c’est d’aller à la création des écoles professionnelles de football. Egalement donner des orientations lorsque nous finissons le championnat des Leagues Pro. Ce qui reste encore à améliorer, c’est pourvoir détecter les talents pour en faire quelque chose de serieux”, a souhaite l’invité. Depuis avril 1962 que la Fédération dahoméenne de football a été créée et devenue plus tard Fédération béninoise de football (FBF), elle a toujours marqué les pas en matière de constitution d’une équipe nationale. “ Nous avons toujours eu des sélections à la veille des rencontres où à quelques jours d’une competition. Cela n’arrange pas du tout notre pays en matière d’organisation de football. Il faut plutôt repenser à ça et voir ce qui est faisable au lieu de s’attaquer à un nom” recommande-t-il avant d’ajouter que “ le Bénin est dans son palmarès depuis que nous sommes habitués à la conférence nationale des forces vives de la Nation avec des perfomances que nous avons eues à partir de 2004. Nous avons vu à l’avant dernière Can, ce que les Ecureils ont prouvé. Il manque juste que nous devrons orienter et donner une vision à notre football”, conclut-il.

Alban Tchalla (Coll.)