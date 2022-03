Wilfried Houngbédji au sujet de la guerre Russo-Ukrainienne: « Les parties ont intérêt à se parler, le Bénin prône la paix »

Wilfried Houngbédji situe l’opinion

A la faveur de son point de presse hebdomadaire, au sortir du conseil des ministres, Wilfried Léandre Houngbédji n’a pas manqué ce mercredi 02 mars de réagir au nom du gouvernement sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui déraye la chronique dans le monde entier depuis peu. “Les parties ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix, un retour à une situation normale » a-t-il insisté. A l’en croire, le Bénin n’est pas moins concerné par cette guerre. Il a rappelé que le 21 janvier 2022, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le Chef de l’Etat Patrice Talon déclarait : « Nous sommes au 21ème siècle et les différends entre les Etats doivent davantage se résoudre par le dialogue. Les nostalgiques de l’époque où les tensions agitaient le monde, et les Etats pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres, n’ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l’humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé ». Deux phrases qui traduisent la position personnelle du chef de l’Etat, en meme temps que celle de son gouvernement face à cette guerre . Le Bénin n’est pas aussi moins préoccupé par le sort de ses fils vivant tant en Ukraine qu’en Russie. Le porte-parole a fait savoir que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a instruit l’Ambassadeur du Bénin qui couvre la région, à l’effet de prêter une attention particulière à la situation des ressortissants béninois, qui pourraient avoir besoin d’être assistés ou secourus. « Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelque difficulté ou dommage qui surviendraient du fait de ce conflit qui doit cesser au plus vite », a rassuré Wilfried Léandre Houngbédji.

Christian Tchanou