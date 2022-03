Réponse au diagnostic peu reluisant l’enseignement supérieur au Bénin: Talon accélère les réformes dans les universités

Réunis en conseil des ministres le mercredi 02 mars 2022, les membres du gouvernement ont décidé de la mise en œuvre des résolutions issues du séminaire sur la stratégie de développement de l’enseignement supérieur organisé le 10 juillet 2021. Ce séminaire a révélé au public l’engagement du gouvernement à répondre efficacement au diagnostic peu reluisant de l’enseignement supérieur au Bénin. A la suite des travaux, il a été retenu d’engager des réformes en profondeur aux fins de sa réorganisation. Il s’agit particulièrement d’asseoir une politique et un régime de gouvernance des universités nationales ; de mettre en place un mécanisme d’assurance-qualité de recrutement des enseignants par l’instauration d’un fichier des aspirants ; d’instaurer un dispositif d’évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants. C’est pour concrétiser ces réformes que le conseil a adopté les décrets portant : attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe national de Contrôle et d’éthique dans l’enseignement supérieur ; la rémunération des personnes nommées dans les fonctions universitaires de direction, de même que les décrets fixant : le cadre général de création et d’organisation des écoles doctorales dans les universités publiques ; le cadre de création et d’organisation des chaires dans lesdites universités, puis le décret définissant les modalités d’organisation de l’inscription au Fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les ministres intéressés assureront la mise en œuvre diligente de ces actes réglementaires, selon le conseil des ministres.

Alban Tchalla (Coll.)