Extension et consolidation des services d’eau à Cotonou: Le maire Atrokpo et l’USAID échangent sur le projet Muni Wash

Photo de famille au terme des échanges

Une délégation de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) conduite par le Représentant pays Carl Anderson a été reçue en audience le mardi 1er mars 2022, par le Maire de la Commune de Cotonou, Président de l’Association Nationale Commune du Bénin (ANCB) Luc Sètondji Atrokpo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs projets de développement ayant pour finalité l’amélioration des conditions de vie des populations, des questions liées notamment à l’assainissement, l’accès à l’eau potable, l’hygiène, la santé publique. Au nombre de ces projets, le programme Muni Wash qui vise à contribuer à l’extension et à la consolidation des services d’eau et d’assainissement dans huit communes du Bénin dont Cotonou a meublé principalement les échanges. Outre ce projet, les deux hommes ont également échangé sur le renforcement des capacités des cadres de l’administration, l’appui au système éducatif, la riposte face à la pandémie de la Covid 19 à travers la vaccination et la remise d’équipements adéquats. Ils ont saisi l’occasion pour revisiter les liens de coopération existants entre la municipalité et l’institution américaine et se sont engagés à mettre en œuvre un certain nombre d’actions pour réchauffer ce partenariat qui se renforce au fil des années. Au sortir d’audience, rassuré par les propos de l’autorité municipale qui a promis l’accompagnement de la ville pour l’atteinte des objectifs de ces différentes initiatives de l’USAID, l’hôte de l’Edile de Cotonou s’est dit comblé et très satisfait de la qualité des échanges. Il a salué la vision éclairée et le nouveau leadership à la tête de la ville métropole du Bénin.

Rastel DAN