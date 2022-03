Carnet noir: L’ex-ministre des affaires étrangères Moussa Okanla n’est plus

La maison de la diplomatie béninoise est en deuil. Moussa Okanla, ancien ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’extérieur de l’ex-président Boni Yayi, a rendu l’âme dans la journée du mercredi 2 mars 2022 dans sa 72ème année. Professeur en relations internationales à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi, le regretté a fait ses études primaires et secondaires au Lycée Béhanzin à Porto-Novo de 1957 à 1971. Il s’est inscrit à l’Université du Dahomey, actuelle Université d’Abomey-Calavi, où il obtient en 1974, une licence d’histoire puis, en 1976, un Master en Relations Internationales de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. Après un séjour d’une année à l’École Normale Supérieure du Gabon en qualité d’assistant, il s’inscrit en 1977, au Département de Science Politique de l’Université du Michigan à Ann Arbor où il obtient en 1982 un Ph.D. en Sciences Politiques. Il a été, de 1987 à 1994, le Représentant au Bénin, de l’African-American Institute dont le siège est à New York puis de 1991 à 1994, Conseiller Technique à la Coopération Internationale du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération.

Rastel DAN