Construction du Ceg 2 Ouèdo à Kpossidja: Le Maire Ahouandjinou et des bonnes volontés mobilisent des ressources pour le projet

Le Maire Ahouandjinou

Ouédo disposera bientôt d’un deuxième collège d’enseignement général. C’est ce qu’on peut retenir de la descente d’une délégation de la mairie avec à sa tête le maire de la commune d’Abomey-Calavi, le samedi 26 février 2022, sur le site devant abriter l’établissement. Au cours de cette cérémonie, le Président du comité d’organisation, Paul Hounyè a mis l’accent sur la nécessité de créer un second collège pour les apprenants qui doivent parcourir des kilomètres pour se rendre au Ceg La Verdure. « Nous, populations de Ouèdo en générale et celle de Kpossidja en particulier, sommes très heureuses de dresser le berceau pour accueillir le nouveau-né qu’a mis au monde le CEG la Verdure », s’est-il réjoui avant de préciser que « pour démarrer les activités pédagogiques, il faut des infrastructures devant accueillir deux classes de 6éme et une classe de 5ème sans oublier le bureau du Directeur et un magasin en vue de désengorger le CEG La Verdure ». « Le comité d’organisation que j’ai l’insigne honneur de présider compte sur vous pour la mobilisation des ressources tant matérielles que financières, nécessaires à la réalisation de ce précieux projet éducatif », a-t-il ajouté. Pour sa part, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a insisté que le développement communautaire passe par la contribution de tous. « C’est pourquoi, vous avez notre soutien pour l’idée que vous avez prise », a déclaré le maire qui ajoute « nous avons confiance en nous même et nous comptons sur notre propre force afin de construire ce collège que nous voulons différent des autres. Car, avant le démarrage des travaux sur le site, nous allons appeler les techniciens pour nous faire travail assorti d’un plan architectural de tout ce qui sera construit sur le domaine ». Angelo Ahouandjinou a profité de cette descente pour signaler que son conseil tient peu à peu ses promesses. « Nous avons promis au cours de nos campagnes, la construction du CEG 2 avant la fin de notre mandat, nous avons commencé. L’électrification est en cours déjà, les voies sont et seront reprofilées davantage », a-t-il rappelé avant d’exhorter le uns et les autres à envoyer leur contribution surtout que « le téléthon continuera jusqu’à l’atteinte des objectifs escomptés ». Il faut retenir qu’à l’issue de ce téléthon de lancement des travaux, une somme de deux millions de francs CFA, 51 tonnes de ciment et plusieurs d’autres matériels de construction ont été mobilisés par le maire Angelo Evariste Ahouandjinou et les siens.

Anselme HOUENOUKPO