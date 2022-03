Conseil des ministres: Léon Jossè nommé Doyen de la FADESP

Au Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 2022, Léon Jossè, enseignant de théorie du droit a été nommé Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi. Léon Jossè succède ainsi au professeur Rock David-Gnanhoui qui a passé trois ans à la tête de cette faculté. Léon Jossè s’est révélé récemment au public lors du procès de Joël Aïvo à la Criet. Interrogé dans le cadre de l’enquête de moralité, l’enseignant a fait des témoignages sur son collègue qui a fini par être condamné à dix ans de prison. Lors du même Conseil des ministres, plusieurs autres nominations ont été prononcées dont la plupart au sein des facultés et établissements des universités publiques du Bénin. Il s’agit entre autres de la nomination des directeurs et directeurs adjoints des instituts et écoles de formation, des doyens et vice-doyens des facultés des Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou. Il a été décidé également de la nomination des vice-recteurs de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques.

A l’Université d’Abomey-Calavi

Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP)

Directeur adjoint : Monsieur Vincent A. MONWANOU

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Directeur adjoint : Monsieur Gaston G. EDAH

Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi

Directeur adjoint : Monsieur Vincent PRODJINONTO

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA)

Vice-Doyen : Monsieur Augustin K. N. AOUDJI

Faculté des Sciences et Techniques (FAST)

Doyen : Monsieur Farid A. K. BABA-MOUSSA

Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC)

Directeur : Monsieur Ferdinand KPOHOUE

Ecole de Médecine

Directeur adjoint : Monsieur Ulrich B. VODOUHE

Ecole de Pharmacie

Directeur adjoint : Monsieur Habib GANFON

Institut National de l’Education Physique et Sportive (INEPS)

Directeur : Monsieur D. Basile AGBODJOGBE

Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP)

Doyen : Monsieur Léon JOSSE

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines / Adjarra

Vice-Doyen : Monsieur Joseph P. SAHGUI

Centre béninois des Langues étrangères

Directeur : Madame Rissikatou MOUSTAPHA épouse BABALOLA

Institut du Cadre de Vie

Directeur : Monsieur Euloge OGOUWALE

A l’Université de Parakou

Faculté d’Agronomie

Vice-doyen : Monsieur Erick Virgile Bertrand AZANDO

Ecole Nationale des Techniques en Santé publique et surveillance épidémiologique

Directeur : Monsieur Tododjitché Thierry Armel ADOUKONOU

Faculté de Médecine

Vice-doyen : Monsieur Mourtawakilou GOMINA ASSOUMANOU

A l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques

Vice-recteur chargé de la Coopération

Monsieur Thierry Gorlon GODJO

Vice-recteur chargé des Affaires Académiques

Monsieur Edmond Codjo ADJOVI

Ecole nationale supérieure des Biosciences et Biotechniques appliquées

Directeur adjoint : Monsieur Eben-Ezer EWEDJE

Institut national supérieur de Technologie industrielle

Directeur adjoint : Madame Yvette Sèdjro KIKI TANPKINOU

Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d’ingénieur

Directeur : Monsieur Christian Djidjoho AKOWANOU

Faculté des Sciences et Techniques de Natitingou

Doyen : Monsieur Mahouton Jonas Stéphane HOUNDJO

Ecole nationale supérieure ENS/Natitingou

Directeur : Monsieur Innocent DJEGBE

Ecole de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Elevage

Directeur : Monsieur Sabbas ATTINDEHOU

Ecole d’Aquaculture

Directeur : Monsieur Simon AHOUANSOU

Directeur adjoint : Madame Diane Mathilde KPOGUE

Ecole des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles

Directeur : Madame Flora CHADARE

Ecole de Gestion et de Production végétale et semencière

Directeur : Monsieur Appolinaire ADANDONON.

Alban Tchalla (Coll.)