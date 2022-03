Conférence nationale: Me Robert Dossou fait une rétrospective sur les non-dits

Me Robert Dossou

Le Bénin a organisé du 19 au 28 février 1990 la conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence a eu lieu à l’hôtel PLM Aledjo à Cotonou. Elle était une première en Afrique francophone et a influencé et inspire plusieurs autres pays, mais qui malheureusement n’ont pas réussi à gagner le pari. C’est pendant ces assises que le Bénin a rédigé sa constitution qui fut adoptée le 02 décembre 1990. Une assise historique qui avait permis aux autorités de trouver une solution à la crise économique, politique, financière et sociale qui secouait le pays. Trente-deux ans après, Me Robert Dossou l’un des participants a dévoilé des sous-entendus non connus du peuple. Dans un entretien au cours d’une émission sur Crystal News, il a précisé que le Bénin autrefois qualifié enfant malade de l’Afrique pour ces nombreux coups d’Etat répétés est devenu le modèle démocratique de la sous-région, grâce à son alternance au niveau du pouvoir exécutif. Selon ses propos, un non-dit était symbolisé par ceux qui s’opposaient au changement. « Mais la tendance dominante a été d’aller de l’avant », a déclaré l’ancien président de la cour constitutionnelle. Si le Général Mathieu Kérékou a conduit tout ce congrès national en tant que président de la république, beaucoup n’ont pas voulu qu’il continue de diriger le pays à l’issue des assises. Voilà encore un sous-entendu qu’a dévoilé l’ancien doyen honoraire de la Faculté de droit et de sciences politiques (Fadesp). « C’était une voie de la paix que de maintenir pour la période de transition jusqu’aux nouvelles élections, Mathieu Kérékou comme chef de l’Etat », a-t-il ajouté. Il a même poursuivi en disant que certains participants militaient pour rallonger les assises sur trois mois au lieu de huit jours initialement prévus. Mais le comité s’y est opposé »… si bien que ça a duré 10 jours et en 10 jours nous avons dit l’essentiel », a précisé Me Robert Dossou, président du comité national préparatoire de la conférence nationale des forces vives de la nation.

Alban Tchalla (Coll.)