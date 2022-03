Budget exercice 2022 au ministère de l’Energie: Jean-Claude Houssou et les cadres engagés pour des résultats probants

Le ministre Dona Jean-Claude Houssou

Les travaux de l’atelier de lancement du budget exercice 2022 du ministère de l’Energie ont démarré ce mardi 1 mars 2022. Au cours de cet atelier, les cadres et personnel dudit ministère se sont appropriés des performances du Plan de travail annuel (PTA) de l’année 2021 et procédé au lancement du programme d’exécution des activités du budget exercice 2022.

S’approprier des performances auxquelles ils sont parvenus en fin d’exercice budgétaire 2021, les difficultés rencontrées et solutions apportées et relancer les actions pour la gestion du budget de 2022. C’est l’objectif de cet atelier qui a réuni ce mardi les membres du ministère de l’Energie. Etaient présents, les directeurs généraux, techniques et centraux du ministère de l’Energie, les cadres à divers niveaux et les partenaires techniques et financiers (Ptfs) du secteur de l’énergie. En effet, le Plan de travail annuel (PTA) gestion 2021 à fin décembre, a connu un taux d’exécution physique de 71,87%, le taux d’exécution financier base engagement est de 86,83% et le taux d’exécution financier base ordonnancement de 69,67%. Dans son mot de bienvenue, le Directeur de la planification, de l’administration et des finances (Dpaf), Hermann Zimé a précisé qu’il s’agira au cours de cette revue de s’approprier non seulement des performances en fin d’exercice budgétaire 2021, mais aussi de s’approprier des résultats sur lesquels ils seront évalués en fin d’exercice 2022. « La réédition de compte à laquelle nous sommes habitués pour le compte de cet exercice, celle de cette année intervient particulièrement, comme vous savez, dans le contexte des réformes. De réforme surtout en termes d’institution du budget de notre programme sur fond de spécialisation et de numérisation des concepts de gestion avec la direction de bourses des affaires. C’est une activité très importante au cours de laquelle les outils de gestion et de coopération du budget vont être passés en revue », a-t-il déclaré. Pour le Secrétaire général du ministère Jean-Claude Gbodogbé, le principe de la rédevabilité et l’obligation de reddition de compte est dorénavant ancré dans nos habitudes au Bénin et en particulier, au ministère de l’Energie. Se prêtant donc à cet exercice, il a exposé les résultats engrangés à la fin de l’année 2021. Il s’agit entre autres : de la réalisation de la pose de 75.000 kits de branchement aux abonnés de la SBEE, 51.289 opérations de pose ont été réalisées en 2021 avec 350 emplois électriciens diplômés créés. La réception des travaux de pose de 8.000 ampoules économiques LED pour l’éclairage public des municipalités de Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Natitingou favorisant une baisse de la demande pour une gestion efficace de l’éclairage électrique. L’élaboration de la stratégie nationale d’électrification et du plan national d’électrification dont l’objectif est l’accès universel à l’électricité à raison des objectifs du développement durable. Il a fait part également du règlement définitif des dettes dans le cadre de la fourniture de feu lourd pour l’exploitation de la centrale de 120 Mw. Le paiement des impayés dû à Agreco au titre des frais de location d’une centrale électrique pour juguler la crise énergétique de 2016, un centrale électrique d’une puissance de 100 Mw ainsi qu’un transporteur et un poste de 161 Kw et l’achèvement des actions sociocommunautaire en appui à la construction de le centrale thermique de 127 Mw, notamment la réception de 2000 kits de branchement ont été évoqués par le Secrétaire du ministère qui a pour finir, invité ses collègues au travail. Procédant à l’ouverture de ces assises, Dona Jeau-Claude Houssou, ministre de l’énergie s’est réjoui des performances réalisées et a demandé à ses collaborateurs de maintenir le cap afin de continuer à bénéficier de la confiance placée en eux par le président Patrice Talon. Il a également ajouté que l’usage des ressources publiques obéit à des règles dont il convient d’avoir la maitrise surtout dans ce contexte budgétaire en mode programme. A l’occasion de ces travaux, des lettres de mission ont été remises aux gestionnaires de crédit.

Alban Tchalla (Coll.)