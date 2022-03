Législatives 2023: L’Anip et le Conseil électoral face aux partis politiques ce matin

e Gestionnaire mandataire de l’Anip, Dr Cyrille Gougbédji

Les préparatifs des prochaines législatives 2023 s’amorcent à petits du côté des institutions en charge. A la suite de la décision DCC 22-06 du 24 février 2022 rendue par la Cour Constitutionnelle qui fixe les dates liées à l’organisation de ce scrutin, une première importante rencontre entre deux institutions majeures et des responsables des formations politiques =. Il s’agit de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes en République du Bénin ( Anip-Bénin), à qui le Conseil des Ministres a confié la confection de la Liste Électorale Informatisée (Lei) et le Conseil Electoral, l’une des nouvelles institutions en charge des élections au Bénin. Selon certaines sources, le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Dr Cyrille Gougbédji, ne manquera pas l’occasion de lever un coin de voile sur l’étape où son agence en est dans la mise en place de la liste. De l’autre côté, le président du Conseil Electoral Sacca Lafia et les siens rappelleront sans doute les dispositions légales qui encadrent et organisent les élections législatives du 08 janvier 2023. Mais il est une évidence qu’au regard du gros travail d’identification de tous les Béninois de l’intérieur comme de l’extérieur qui se poursuit assurément au Bénin, l’Anip sortira de sa base de données des personnes physiques en République du Bénin, une liste de citoyens en âge de voter sans contestation aucune, d’après les mêmes sources.

Christian Tchanou