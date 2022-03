Lancement de livre: Wilfried L. Houngbédji célèbre la parole de Talon

Ainsi parle Patrice Talon. C’est le titre du nouveau livre de Wilfried-Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint, porte-parole du Gouvernement lancé ce samedi 26 février 2022 au Novotel de Cotonou. L’événement a eu lieu devant un parterre d’invités parmi lesquels on pouvait noter les cadres de la présidence de la République, le Président de l’Assemblée nationale, celui de la Cour Constitutionnelle, Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général à la présidence de la République, ainsi que des parents, amis et confrères de l’auteur. Pour Wilfried-Léandre Houngbédji, écrire ce livre est une manière de « donner la parole à la parole d’un maitre de la parole afin qu’elle inspire d’autres ici ou ailleurs ». L’ouvrage est en effet constitué des propos tenus par le Chef de l’Etat à différentes occasions pour expliquer sa politiquer, faire le bilan de son action ou exhorter à plus de patriotisme ou de rigueur dans la gouvernance publique. Ce sont 110 pages réparties selon les lettres de l’alphabet. Rappelant le contexte de rédaction de l’ouvrage, l’auteur dira que l’idée lui en est venue parce que les propos du Chef de l’Etat peuvent être incompris, surtout aux premières années de son premier quinquennat, au moment où les études pour la réalisation du PAG étaient encore en cours. D’autres orateurs passeront au pupitre du Novotel pour analyser l’ouvrage. On verra l’ancien journaliste Euphrem Quenum qui dira que l’objectif de l’auteur est de faire découvrir Patrice Talon sous son vrai jour, celui d’un homme porté par une inextinguible volonté de réussir tout ce qu’il entreprend. «La parole présidentielle est servie à compte-gouttes, dit-il. Patrice Talon sait quand intervenir et comment intervenir. » Quand au professeur Pascal Okri Tossou, professeur titulaire des universités et écrivain lui-même, il procèdera à l’analyse technique du livre dans son approche discursive. On en retiendra que le discours du Chef de l’Etat est tissé de pragmatisme révélant son mythe personnel, celui d’un patriotisme fécond. Il y note deux isotopies, celles du vieux vêtement de la béninoiserie que le Chef de l’Etat travaille à mettre en lumière ainsi que celle du nouvel élan qu’il exhorte les uns et les autres à cultiver dans une sémantique du succès fait de mots comme noblesse, action, rigueur…Fusent alors les témoignages sur le Chef de l’Etat lui-même. Celui de Jacques Ayadji qui montre qu’il faut de l’audace pour encaisser les coups qu’encaisse Patrice Talon. Celui de Louis Vlavonou qui avoue clairement que l’œuvre est pour lui une sorte de thérapie participant à un nationalisme panafricain. Celui de Yacoubou Amadou, représentant du secrétaire général du Bloc Républicain, qui souligne que les réalisations du PAG sont le fruit de la planification patiente qui les a générées, au-delà de toutes les attentes. Celui enfin de Joseph Djogbénou, ami de l’auteur plus que président de la Cour Constitutionnelle. Pour l’avocat, la parole présidentielle est incarnée par trois mots : simplicité, authenticité, vérité. « Quand il s’exprime, il ne dit que ce qu’il considère comme étant la vérité », concluera-t-il. Ainsi parle Patrice Talon a été édité chez L’Harmattan à Paris en décembre 2021. Il est déjà en vente dans les librairies du Bénin.