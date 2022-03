Mairie d’Abomey-Calavi: Ahouandjinou échange avec le représentant pays de l’USAID

Le Maire de la commune d’Abomey Calavi a reçu en audience le représentant pays de l’USAID, le vendredi 25 février 2022. A ce rendez-vous, les deux autorités, Angelo Ahouandjinou et Carl Anderson ont échangé autour de plusieurs sujets dont les défis liés à l’eau, la santé et l’assainissement pour le compte du projet Muni Wash. Un projet qui couvre huit communes du Bénin dont celle d’Abomey Calavi où, beaucoup de réalisations ont été déjà faites dans le cadre dudit projet. Remerciant le maire de Calavi pour son engagement et sa détermination à faire du projet Muni Wash une priorité, le représentant pays de l’USAID l’a rassuré de son accompagnement pour l’atteinte des objectifs escomptés. A son tour, l’autorité communale a profité pour solliciter l’élargissement de champ d’action de l’Usaid dans la commune. «Quand je prends la commune d’Abomey-Calavi, notre population est estimée à un million cent vingt-deux mille sept cent treize. Cet effectif est réparti dans neuf arrondissements. Parmi ses neuf arrondissements, nous avons Calavi, Godomey, Akassato et Togba qui sont dans la zone urbaine. Mais, la majorité des autres arrondissements ne sont que des arrondissements ruraux, éloignés, confrontés énormément aux problèmes d’eau et assainissement. Mon souhait le plus ardent et de tout le conseil communal est que le projet Muni Wash atteigne ces arrondissements quand on sait que c’est cela la préoccupation majeure des populations», a déclaré le Maire qui poursuit, «il faut ajouter à cela, la question de la santé communautaire qui a pris beaucoup de places dans nos actions au niveau communal».

A souligner que le projet Muni Wash couvre huit communes du Bénin dont la commune d’Abomey-Calavi. Il intègre quatre domaines de prestation à savoir : la planification, coordination et coopération des services d’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement (AEPHA); la fourniture des services d’AEPHA; l’administration et la gestion financière ; le suivi et l’utilisation des données AEPHA; et que, en ce qui concerne la mairie d’Abomey-Calavi, le projet a réalisé beaucoup d’activités sur le territoire de la commune.

Anselme HOUENOUKPO