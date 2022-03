Inhumation du Directeur de la DBAU: Eléonore Yayi et la communauté universitaire rendent hommage à l’illustre disparu

Exposition du corps dans l’amphi Idriss Déby Itno de l’Uac

La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a présidé le samedi 26 février 2022, la cérémonie d’hommage au feu Professeur Offin Lie Rufin Akiyo, précédemment Directeur des bourses et aides universitaires (DBAU). L’amphi Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre à cet hommage historique organisé pour honorer la mémoire de cet « homme serviable » ayant contribué au rayonnement du monde universitaire.

C’est avec une profonde tristesse, de grande douleur et un chagrin infini que la communauté universitaire a fait son adieu à l’illustre disparue Offin Lie Rufin Akiyo, enseignant à l’Université de Parakou et nouvellement nommé à la tête de la Direction des bourses et aides universitaires (DBAU). Décédé le 6 février 2022 des suites d’une courte maladie, l’ex Directeur de la DBAU a été inhumé ce samedi 26 février 2022 dans la commune d’Abomey-Calavi. A cet effet, un hommage mérité lui a été rendu pour avoir laissé le souvenir de sa profonde humanité et de son attachement au développement du monde universitaire. C’était en présence de la ministre Eléonore Yayi Ladékan, accompagnée des membres de son cabinet, du Recteur de l’Université de Parakou, Bertrand Sogbossi, les doyens et vice-doyens des Universités nationales du Bénin, le personnel administratif, les membres de la DBAU, étudiants, parents et amis. Son enthousiasme, son dynamisme et son écoute resteront éternellement à l’Université aussi bien que dans les cœurs de chacun de ses collègues. Un universitaire remarquable, très cultivé et un être très humain qui savait apprécier la différence. « Nous pleurons aujourd’hui la disparition d’un enseignant, d’un membre du comité de notre ministère. Vous pouvez imaginer l’immensité de notre perte. Je me retrouve devant vous avec beaucoup d’émotions de rendre au nom de tous mes collègues, un hommage solennelle. Mes mots sont impuissants pour accueillir votre grande douleur. La personnalité de cet homme est tellement marquante que les autorités universitaires et celles de notre ministère failliraient publiquement à leur devoir en exprimant pas publiquement leur admiration », a dit le Directeur adjoint du ministère de l’enseignement supérieur, Koladé J. Azandegbey. Animé par le sentiment d’une énorme perte, Koladé J. Azandegbey a précisé qu’il incarnait l’image d’un enseignant qui maîtrisait tous les problèmes du système éducatif. « Il est le symbole de la cohésion sociale, de justice, de loyauté et de grande probité intellectuelle. Je garde le souvenir d’un homme serviable, très administratif, discret et soucieux de la hiérarchie. Je vous invite à garder un souvenir d’un homme accompli », va-t-il ajouter. Le Recteur de l’Université de Parakou, Bertrand Sogbossi a remercié tous ceux qui sont réunis à cette cérémonie pour célébrer la mémoire de notre collègue de la contribution à l’écriture de notre université. « J’aurais aimé rester en face de vous pour rendre un hommage à un enseignant émérite, mais hélas le sort en a décidé autrement. Me contraignant à cet exercice difficile, le départ brusque de cet enseignant me laisse sans voix. Rufin a tout donné à notre université et à notre système universitaire », a-t-il déclaré. Et l’université, laisse-t-il entendre, devra trouver les ressources nécessaires pour continuer le combat que Rufin a mené, car l’unique manière pour lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire est de trouver les armes pour continuer le combat. Au cours de cette cérémonie, les collègues du défunt sont passés au pupitre pour rendre hommage à un « homme serviable ». Ils ont prié et souhaité un repos éternel à son âme.

Un enseignant émérite au parcours exceptionnel

Né le mercredi 14 juin 1972 à Kokoro dans l’ancienne sous-préfecture de Savè, le Professeur Rufin Akiyo a connu une enfance heureuse au milieu de parents attentionnés. Ensuite, il part pour Abomey où il commence ses études primaires. Elève volontaire et studieux, il a franchi avec aisance les différentes étapes conduisant à l’obtention des parchemins qui ouvrent la voie à la vie professionnelle. Il obtient respectivement le Certificat de Fin d’Enseignement de Base (CEFEB) en 1986, son Brevet d’étude du premier cycle (BEPC classique) en 1992 et son baccalauréat, Série A1, option Philosophie-Lettres au CEG1 d’Abomey en 1995. Soucieux d’alléger la charge financière qu’induisait sa formation à ses parents, il a décidé d’entrer dans la vie active en qualité d’instituteur. Il entre dans la fonction publique en 1997. Sa soif d’aller plus haut, plus loin et de conquérir d’autres espaces de connaissances l’ont amené à mener de pair ses enseignements et les études universitaires. Il obtient alors son Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et une Maîtrise en Sociologie-Anthropologie. Sept ans plus tard, il devient titulaire d’un diplôme de Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (CAPES), option Modernes, spécialité Français qu’il décroche à l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo. En 2012, il soutient brillamment sa thèse de doctorat unique sur la gestion de l’environnement option « Environnement Santé et Développement » qui lui ouvre les portes de l’Université de Parakou. Il a pris service le 16 octobre 2012. Devenu un chercheur passionné et un enseignant chevronné, il a son actif plus d’une quarantaine de publications scientifiques aussi bien au niveau national qu’à l’international. Membre du Laboratoire d’études des dynamiques urbaines et régionales (LEDUR), il a vite gravir les échelons pour devenir Maître de conférence des universités. En juillet 2021, en tant que coordonnateur, il a démarré la mise en œuvre du Projet d’appui à la valorisation des déchets organiques en engrais biologiques (PAVADOEB) dans la commune de Parakou. Parallèlement à son métier d’enseignant su supérieur, il a occupé des postes administratifs. Aux ministères de l’Environnement, de la Fonction publique et de la Réforme administrative et institutionnelle et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) où il occupe les postes de chef division des politiques et stratégies environnementales, de celui de Directeur général du renforcement des capacités et de l’employabilité (DGRCE) et de Directeur des bourses et aides universitaires (DBAU). Rufin Akiyo est décédé à l’âge de 50 ans.

Alban Tchalla (Coll.)