Formation en IA et New Space en Afrique (CSIANA): Faire du Bénin la capitale africaine de l’intelligence artificielle

En collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin, le président de l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (AFRIA), Dr Eric Adja et ses partenaires ont procédé le jeudi 24 février 2022, au lancement du Cycle supérieur de formation en IA et New Space en Afrique (CSIANA). C’est la ville de Ouidah qui a abrite cette grande première initiative sur le continent et rassemblera les plus grands experts du domaine.

Le Bénin est à l’honneur à travers la mise en place d’un cycle supérieur de formation en IA et New Space en Afrique (CSIANA) au profit de cadres dirigeants, ingénieurs, chercheurs et chefs d’entreprises du continent. Une formation qui sera déclinée en 8 séminaires en français et en anglais, en ligne et en présentiel. Industrie spatiale née aux États-Unis, le New Space rassemble les opérateurs privés qui font bénéficier au spatial traditionnel des innovations et des technologies issues d’autres secteurs tels que le numérique, le Big Data ou l’aéronautique. De la détection de feux de forêt, à la gestion de l’eau en passant par la sécurité alimentaire, l’urbanisme, la lutte contre la désertification, le management de crise, la protection des infrastructures critiques, le nombre d’applications couvertes par le New Space est sans limite. En effet, les technologies du numérique et de l’Intelligence Artificielle, associées aux technologies spatiales du New Space, offrent de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux de développement durable, et représentent de nouvelles opportunités de partenariats public-privé, vecteurs d’innovation à impact positif et à forte valeur sociale ajoutée. Afin de renforcer ces collaborations, il est nécessaire d’assurer l’acculturation des opérateurs du secteur privé (entreprises, banques, etc.) et des administrations publiques à ces technologies de pointe, et de développer une vision commune des futurs écosystèmes IA et New Space. Pour les pays d’Afrique, enclencher cette dynamique est une étape essentielle pour nouer des partenariats forts avec l’UE et les autres puissances spatiales dans le monde (USA, Russie, Chine, Japon, Inde…).

Les raisons du choix de la ville de Ouidah

Ville historique et culturelle, la ville de Ouidah vient d’être choisie par le Gouvernement du Bénin pour abriter la Cité internationale de l’innovation et du Savoir au Bénin (Sèmè City). Ce choix inscrit Ouidah comme un potentiel hub d’innovation, de créativité et d’investissements dans l’économie numérique, notamment, l’intelligence artificielle, la robotique et les industries spatiales.

C’est ainsi qu’avec l’encouragement et le soutien de leaders de premiers plans de la ville de Ouidah (notamment le député Mathieu Adjovi, le Général Mathias Adjou-Moumouni et le maire Christian Houétchénou), le Dr. Eric Adja, président de l’AFRIA (également natif de Ouidah par sa mère) a convaincu ses partenaires pour que Ouidah abrite le CSIANA. Au-delà donc, de ce cycle de formation, la vision des organisateurs est d’accompagner le gouvernement pour la préparation et l’adoption d’un véritable programme spatial national, favorisant le lancement de satellites, grâce à une mobilisation adéquate de nos partenaires. Avec l’industrie spatiale africaine naissante, l’enjeu est la formation et l’emploi des jeune talents en data sciences et en interprétations des données. A la base de cette initiative, le Bénin peut devenir un pays clé dans la fourniture des compétences nécessaires à la conquête de l’espace africain. A noter que AMICHEMI, Prométhée accompagne l’initiative.

Alban Tchalla (Coll.)