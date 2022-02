Construction d’une cimenterie de capacité 5.000 tonnes de clinker: Le gouvernement entend réorganiser l’offre de ciment sur le marché

Patrice Talon de retour à Cotonou, préside le conseil des ministres/Ph:DR

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 23 février 2022, sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Au de cette reunion, les membres du gouvernement plusieures decisions notamment la réalisation d’études préparatoires du projet de construction d’une cimenterie de capacité 5.000 tonnes de clinker/jour au Bénin. Il a également été decide de réformer la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé, de la contractualisation pour l’exécution des services d’entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA). Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la réunion ministérielle du 6ème Comité technique spécialisé de l’Union Africaine sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 28 février et 1er mars 2022 ; ainsi que la participation du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale aux réunions statutaires au titre de l’année 2022.

Alban Tchalla (Coll.)