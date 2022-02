Retrouvailles entre Talon et Soglo: Voici ce qu’ils se sont dit au domicile de l’ancien président

Le président Patrice Talon a rendu visite à son prédécesseur et patriarche, l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo le dimanche 13 février dernier. Cette visite qui s’est tenue à la Haie vive, au domicile du premier président du renouveau démocratique, a été l’occasion pour les deux personnalités d’échanger des vues sur la situation sociopolitique nationale et sur plusieurs autres sujets. Les deux hommes d’État ont en outre, passé en revue les questions sous régionale, notamment la situation sécuritaire avec la menace djihadiste ainsi que le retour en force des coups d’État. La situation sécuritaire dans la sous-région et surtout la résurgence des coups d’Etat ces derniers mois ont été largement évoqués et ont préoccupé Talon et Soglo. A cet effet, le président Talon a informé l’ancien président et vice-président du forum des anciens chefs d’État et de gouvernement des dispositions que son gouvernement prend pour préserver notre pays le Bénin de ces situations de crise. Selon des sources concordantes, le chef a profité de sa visite privée pour expliquer à l’ancien locataire de la Marina certaines décisions de son régime et un certain nombre d’actes posés par son gouvernement que les béninois jugent d’autocratie.

Après avoir longuement écouté son hôte qui lui a fait l’amitié de cette visite, le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo a saisi l’occasion de ces échanges en direct avec le président Patrice Talon pour lui dire en personne les critiques qu’il fait contre sa gouvernance, les actes qu’il pose et qui s’isolent de l’idéal démocratique qu’incarne le bénin depuis 1990. L’ancien chef de l’Etat s’est d’ailleurs fait le porte-parole des sans voix pour parler franchement à Patrice Talon. Parlant d’ailleurs de la cherté de la vie et de la misère qui s’emparent du pays avec des taxes qui étouffent le peuple, l’ancien président a soufflé dans les oreilles du chef de l’État qu’il est impossible de faire le bonheur d’un peuple contre son gré. Le patriarche a convié l’actuel chef de l’État de changer de fusil d’épaule et revoir sa gouvernance pour qu’elle soit orientée vers satisfaction de besoins fondamentaux et que prenne fin la souffrance du peuple parce qu’un peuple qui a faim ne peut pas avoir les oreilles pour écouter ou les yeux pour voir les infrastructures érigées ici et là. Du haut de ses longues expériences d’ancien président du Bénin et de doyen des anciens présidents, vice-président du forum des anciens chefs d’État, Nicéphore Soglo a également recommandé à Patrice Talon de desserrer les ceintures des béninois qui vivent trop dans la misère. Car, selon lui, la faim, la misère et la paupérisation de la jeunesse sont des ingrédients qui réunis, peuvent aboutir à une explosion. Et pour éviter cela, l’ancien président invite le chef de l’État Patrice Talon à poser un certain nombre de pas pour l’emploi à la jeunesse, le bonheur de la population et surtout de décrispation à travers la libération des prisonniers dont Joël Aivo et Reckya Madougou.

Plaidoyer pour une concorde nationale et un meilleur traitement des anciens

Nicéphore Soglo a également demandé à l’actuel chef de l’État de créer des conditions pour faire revenir les fils du Bénin, exilés afin qu’ils puissent ensembles, œuvrer pour le développement de la nation. Patrice Talon est également invité à cimenter l’unité nationale en organisant un dialogue et associer tous les fils du Bénin à la gouvernance du pays. En tant que premier président de l’ère démocratie, Soglo, conscient de la charge du président de la république, a aussi donné de sages conseils à Patrice Talon pour qu’il se réconcilie avec son peuple et surtout améliorer sa gouvernance afin que le Bénin connaisse une gouvernance inclusive et non exclusive.

Déçu du traitement dégradant et inhumain fait aux anciens qui ont servi la nation, le doyen des anciens présidents s’est fait le porte-parole de tous. Soglo a invité le président de la république en exercice à travailler pour la correction des situations injustice vis-à-vis des anciens avant de rejoindre bientôt le rang des anciens. S’agissant de la lutte contre la menace djihadiste, le vice-président du forum des anciens chefs d’État a dit attendre du président Talon des mesures fortes en soutenant les forces de sécutés. Il l’a fortement déconseillé d’accepter l’arrivée de Barkhane au Bénin. Estimant que cette mission française de sécurisation n’est pas la bienvenue, Nicéphore Soglo, estimant que la France n’ayant jamais gagné une guerre, ne peut donc pas lutter effacement contre les djihadistes.

Au terme des recommandations de celui qu’il appelle Papa, le président Patrice Talon a promis travailler pour donner suite à certaines préoccupations évoquées. Les échanges entre les deux personnalités ont été une grande occasion de retrouvailles empreinte de fraternité. Les jours à venir pourront situer sur les engagements pris pour un retour à la normale. L’ancien maire de Cotonou a clairement dit espérer une réponse à ses requêtes. Il faut rappeler que le tête-à-tête du dimanche 13 février 2022 entre les présidents Soglo et Talon est la première occasion de discussion que les deux hommes d’État ont eu depuis mars 2019 au palais de la République. En discorde avec la rupture, l’ancien président avait régulièrement critiqué la gouvernance du chef de l’État qu’il qualifiait d’une mauvaise gouvernance et médiocre comme ses prédécesseurs. C’est le premier grand pas pour une normalisation de leurs relations qui vient ainsi d’être franchi.

Assise AGOSSA (Coll)