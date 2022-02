Infrastructures et Transports: Hervé Hehomey expose les défis du PAG 2 à la Banque mondiale

Le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey

Le Ministre Hervé Hehomey, entouré des membres de son cabinet, élargi aux membres du Comité des Directeurs du ministère des Infrastructures et des Transports, a reçu, dans la matinée de ce mardi 22 février 2022, une délégation de la Banque Mondiale. Ladite délégation est constituée de Alphonse Soh, spécialiste principal en transports de la Banque Mondiale, et Mynah Nassila, responsable des opérations de l’institution au Bénin. Les deux parties ont échangé principalement sur les réformes engagées par le Gouvernement dans le secteur des Infrastructures et des Transports depuis 2016, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, les réformes contenues dans le PAG-2 et les perspectives du Bénin à long terme dans le secteur. Il s’agit des réformes relatives à la modernisation du Port de Cotonou, en vue d’une véritable plateforme de services logistiques et d’exportation, des réformes pour la professionnalisation du métier de transporteur et l’assainissement de ce sous-secteur. Les deux parties ont également abordé les questions liées à l’entretien du réseau routier. La vision du Gouvernement dans le sous-secteur aéroportuaire a été enfin exposée par le Ministre Hervé Hehomey, en lien avec les effets de la crise sanitaire du Covid-19.

Rastel DAN