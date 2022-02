Hausse des prix des produits alimentaires: Noël Chadaré préconise la restauration de l’ONASA

Noel Chadaré

« Il est nécessaire d’avoir une structure comme l’ex Office national d’appui à la sécurité alimentaire (ONASA) ». C’est du moins ce que préconise le Secrétaire général de la Cosi-Bénin, Noël Chadaré, face à la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché béninois. L’absence de cette structure se fait ressentir pendant cette crise alimentaire qui secoue le Bénin. « Cela démontre son importance et il n’est point de reconnaître qu’on s’est trompé par la suppression en 2017 de l’ONASA et de revenir sur son erreur. On a cru bien faire en supprimant l’ONASA. Il jouait bien un rôle. Mais, si on s’est trompé, il faut se dire qu’on s’est trompé de bonne foi et ramener même si ce n’est pas forcement l’ONASA, une autre structure qui peut réguler les prix. Parce que quand il y avait l’ONASA, autant on avait la possibilité d’acheter à moindre coût les denrées de premières nécessités », a-t-il déclaré. L’ONASA, a poursuivi le leader syndical, les achetait et les stockait. « En période de soudure, l’ONASA les sortait. Et quand les gens augmentent les prix, les prix chutent. Donc, il faut trouver un mécanisme pour cela », a-t-il souhaité. Depuis lors, l’office est remplacé par une cellule dite de suivi et d’appui à la gestion de la sécurité alimentaire, une cellule qui à l’en croire, peine à véritablement jouer son rôle. « Ce que nous demandons aujourd’hui au gouvernement, ce n’est pas les décisions conjoncturelles qui ont été prises en Conseil des ministres. On veut des décisions qui s’inscrivent dans la durée », a-t-il laissé entendre lors du meeting de dénonciation contre la cherté de la vie chère.

Alban TCHALLA (Coll.)