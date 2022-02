Commerce illicite de cigarettes en Afrique de l’ouest: Opj, Douaniers et Magistrats du septentrion outillés

Le présidium lors du lancement de l’atelier sur le commerce illicite de cigarettes

Organisé par l’Industrie Légale du Tabac, au profit des Officiers de police judiciaire (Opj), des agents de la douane et des magistrats, la formation sur la lutte contre le commerce illicite de cigarettes en Afrique de l’Ouest s’est tenue au Kobourou City hôtel de Parakou le lundi 21 au mardi 22 février 2022. C’est le Conseiller technique juridique du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Daniel Gilles d’Almeida qui a procédé à l’ouverture des assises qui ont duré deux jours. En effet, le commerce illicite du tabac a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Il est devenu une préoccupation mondiale, du point de vue sanitaire, sécuritaire, économique et juridique, mais également de développement de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Et c’est pour y mettre un frein que ledit atelier qui vise à créer un cadre formel de concertation entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest et les industries du tabac légales afin de définir ensemble une stratégie dynamique pour lutter efficacement contre le commerce illicite des produits du tabac, a été initié. Selon les renseignements, ce commerce prend diverses formes et n’est pas spécifique à un pays donné ou à une région du monde mais concerne tous les pays du monde. C’est ce qui justifie les efforts de la communauté internationale ayant abouti à la négociation et à l’adoption du protocole de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui est entré en vigueur en 2018. Ainsi, les organisateurs à travers cette formation ambitionnent, de façon spécifique, de sensibiliser les décideurs publics de la nécessité d’intensification de la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac en présentant les conséquences sécuritaires et économiques de ce fléau ; d’informer les acteurs publics chargés de lutter contre la fraude des enjeux du commerce illicite et des méthodes et stratégies utilisées par les trafiquants ; de présenter les législations et les réglementations portant sur les produits du tabac des pays de destination et d’améliorer la connaissance des acteurs de la lutte contre la fraude des modes opératoires des trafiquants. Au cours des travaux, les participants ont échangé sur le commerce illicite du tabac, les bonnes pratiques de lutte contre le commerce illicite du tabac, les stratégies pouvant conduire au démantèlement des réseaux illicites transnationaux etc. Présent à l’ouverture, le Directeur général de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (SONATAM), Issifou Traoré a laissé entendre que l’atelier se tient dans un contexte d’aggravation de commerce illicite de cigarettes dans la sous-région et fait suite à ceux tenus au Mali, en Côte d’Ivoire et au Togo. C’est alors qu’il a souhaité de fructueux échanges entre les participants qui sont des hommes de terrain. Pour sa part, le Représentant du Ministre de la Justice et de la Législation, Daniel Gilles d’Almeida a indiqué que l’Afrique de l’Ouest n’est pas épargnée par le trafic illicite de produits du tabac qui finance le crime organisé. «Ce trafic crée un manque à gagner de plus 100 milliards de Francs Cfa par an de recettes fiscales et douanières par nos Etats », a-t-il informé tout en souhaitant des experts nationaux, l’élaboration de recommandation à adresser à la Cedeao et à l’Uemoa afin de proposer une réglementation régionale portant sur les cigarettes en transit.

Anselme HOUENOUKPO