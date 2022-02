Nicéphore Soglo marque à nouveau l’histoire: Sa présence fortement appréciée

Les présidents Soglo et Talon

Invité de marque du Chef de l’Etat, l’ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo a été reçu au Palais de la Marina par le Président Patrice Talon dans le cadre de l’exposition à la présidence de la république des Trésors royaux et des œuvres contemporaines. Nicéphore Soglo a eu l’opportunité d’une visite guidée des 26 œuvres exposées dans la journée de ce samedi 19 Février 2022 à la Salle du peuple et à la salle des fêtes du Palais de la Marina. C’était en présence de plusieurs autres autorités phares.

19 février 1990 -19 février 2022. Déjà 32 ans de vie démocratique du Bénin. C’est pour marquer cette date historique de commémoration de la conférence des forces vives de la Nation que le président Soglo a posé un acte tout aussi historique en ce 19 février 2022. L’ancien chef de l’Etat a en effet, pris part à la cérémonie d’ouverture de l’exposition des trésors royaux, marquant ainsi d’une empreinte indélébile l’importante date du 19 février pour le peuple béninois tout entier. Ainsi, l’ancien président Nicéphore Soglo, était aux côtés du président Talon samedi dernier. Il fait ainsi à nouveau un grand pas vers l’histoire du Bénin, marquant encore le mois de février, mois historique pour le Bénin. Le président Patrice Talon qui était heureux de se voir entouré pour la circonstance de plusieurs personnalités, n’a pas caché son émotion. Il a réservé un accueil des plus chaleureux au patriarche Soglo. Le premier président de l’ère du renouveau démocratique était aussi heureux d’avoir fait le déplacement en ce jour mémorable. Le chef de l’Etat et son hôte Nicéphore Soglo ont visité et suivi l’histoire des trônes royaux, jusqu’aux assen, passant par les bochio, les portes de palais de Danxomè, et autres biens exposés. Après les 26 œuvres culturelles, l’ancien président Nicéphore Soglo, a parcouru une centaine d’œuvres contemporaines exposées à la salle du peuple du palais de la République.

« L’objectif de l’exposition est de permettre au public de découvrir le talent varié et multiforme des artistes contemporains ainsi que la créativité et le savoir-faire ancestraux » a laissé entendre le ministre de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola. Les œuvres exposées sont porteuses de plusieurs mémoires. Il s’agit entre autre de la mémoire de Béhanzin, mémoire de deux grands souverains dont les trônes importés, Glèlè et son père Guézo » a précisé le ministre Jean-Michel Abimbola.

Le message de Soglo à Talon

Après avoir fait le tour des œuvres exposées, l’ancien président a laissé entendre que connaitre son histoire, c’est se connaitre soi-même et tout ce qu’il y a autour de soi. « Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais rien » a-t-il martelé. Après cette visite qu’il qualifie d’exceptionnelle, Nicéphore Soglo s’est rendu compte de la diversité et de la richesse du patrimoine béninois et surtout de la hiérarchie sociale, de même que le talent des artistes à l’époque de la royauté. Il a saisi l’occasion pour échanger avec le chef de l’Etat Patrice Talon et l’a félicité pour sa bravoure et les efforts consentis pour le retour de ces œuvres au Bénin. L’ancien maire de Cotonou n’a pas hésité à formuler une requête pour la paix au Bénin. Il a surtout demandé au Chef de l’Etat de travailler pour la libération des prisonniers, le retour au pays des exilés afin qu’ensemble le Bénin puisse affronter efficacement les djihadistes.

Le grand pas de Soglo

La présence de l’ancien président Soglo au vernissage des 26 trésors royaux, est une preuve de l’humilité de l’ancien président et un véritable pas vers la réconciliation. Cette rencontre a été fortement appréciée par le peuple béninois et annonce des meilleurs jours pour les acteurs politiques.

En froid depuis quelques années avec l’actuel locataire de la Marina, le premier président de l’ère du renouveau démocratique, Nicéphore Soglo indique la voie à suivre pour l’unité nationale.

Assise Agossa (Coll)