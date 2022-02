Conférence nationale des forces vives de la Nation : Déjà 32 ans de vie démocratique !

Le samedi 19 février 2022 marque les 32 ans de de vie démocratique du Bénin. Cette marche amorcée depuis l’historique rencontre des forces vives de la Nation le lundi 19 février 1990 à l’hôtel PLM Alédjo à Cotonou. Pendant dix jours, les représentants des différentes sensibilités de la nation ont écrit une nouvelle histoire de leur pays alors dirigé par le Général Mathieu Kérékou au pouvoir depuis le coup d’Etat du 26 octobre 1972. A l’issue de cette conférence, il a été principalement adopté la constitution du 11 décembre 1990. En effet, la crise financière, économique, sociale et politique qui a commencé vers 1986 sous le règne de Mathieu Kérékou a conduit, sous la pression du peuple, le comité central du PRPB, le comité permanent de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire et le Conseil Exécutif National à décider en décembre 1989, de la tenue d’une grande assise nationale de 1990. C’est ainsi que le Bénin devient le modèle des conférences nationales en Afrique francophone. Pour rappel, les décisions de cette rencontre ont non seulement mis fin à la crise généralisée mais et surtout amorcé les prémisses d’un renouveau politique et idéologique au Bénin. Au lendemain de cette Conférence de 1990 et après la période de Transition réussie de 1990-1991, le pays organise constitutionnellement depuis 1991, les élections législatives et présidentielles avec une alternance au niveau du pouvoir exécutif.

Alban Tchalla (Coll.)