Arrivé à bord d’un même vol que le président Patrice Talon: Les vraies raisons de la présence de Lionel Zinsou à Cotonou

Au terme des travaux du sommet Union Européenne et Union Africaine (UE-UA) à Bruxelles, le président de la République, Patrice Talon est rentré dans la soirée du vendredi 18 février 2022 en compagnie de Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Même si le retour de l’ex challenger de Patrice Talon à Cotonou à bord du même vol que ce dernier suscite des débats, sous prétexte qu’il était sous le coup d’une condamnation, son retour intervient à quelques heures du vernissage de l’exposition au palais de la Marina, des œuvres culturelles restituées par la France. Lionel Zinsou qui a une fondation éponyme dans le domaine des arts, a été l’un des hôtes de marque du président Talon, présents au vernissage de l’exposition diptyque, le samedi 19 février 2021 au palais de la Marina. Interrogé sur les motifs de sa présence, Lionel Zinsou a affirmé que cette exposition est au-dessus de tout le monde et de toute controverse. « Un événement culturel de cette portée est au-dessus de toute controverse politique… C’est au-dessus de toutes les querelles, c’est une preuve de la maturité… Même les sujets sérieux politiciens, c’est d’un autre ordre par rapport à ce qu’incarne une exposition comme celle-ci, qui est d’un autre ordre », a-t-il justifié. Au cours de son séjour, les deux personnalités discuteront de divers sujets liés au développement de la Nation. Lionel Zinsou aura également des rencontres avec plusieurs autres autorités du pays. Il faut retenir que l’ex candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou a été condamné le vendredi à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour « faux » et « dépassement de fonds de campagne électorale ». Il s’agit bel et bien d’une condamnation assortie de sursis et une inéligibilité pour 5 ans.

Alban Tchalla (Coll.)