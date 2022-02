Projet d’augmentation de l’accès à l’électricité (P2ae) : Fausse polémique contre le Dg de l’Aberme, Jean-Francis Tchékpo

Jean-Francis E. Tchekpo, Directeur Général de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME)

Le Directeur de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (Aberme), Jean-Francis Tchékpo, n’est nullement impliqué à un prétendu recrutement du personnel au profit du Projet d’augmentation de l’accès à l’électricité (P2ae). Le reproche qui lui est fait de passer outre un décret ministériel pour recruter, poste par poste, le personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’augmentation de l’accès à l’électricité (P2ae), n’est pas établi. Selon des sources concordantes, contrairement aux allégations, Le Dg de l’Aberme n’est mêlée, ni de près, ni de loin au Projet d’amélioration des services énergétiques (Pase) qui n’est même pas encore arrivé à l’échéance. Placé au départ sous l’autorité du Directeur général des ressources énergétiques dont la structure relève du Ministère de l’énergie, ce projet a été poursuivi au regard des résultats concluants de ces actions, mais cette-fois-ci, sous la bannière du Projet d’augmentation de l’accès à l’électricité et fiancé par la Banque mondiale. Dans ce cadre, il a été signé entre l’institution de Bretton Woods et le gouvernement béninois représenté par Romuald Wadagni, Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, le décret N°3167/2021/Mef/Dc/Sgm/Dgfd/Sp du 23 novembre 2021. Ce décret qui n’est pas une décision conjointe des autorités ministérielles ne vise en rien la reconduite de l’équipe technique et judicaire du Pase dans le nouveau projet. Le processus de recrutement d’un coordonnateur pour le projet P2ae a été enclenché par le ministère des finances et même finalisé. La commission interministérielle chargée de conduire le processus de recrutement est présidée par le Directeur du cabinet du Ministre chargé de l’économie et des finances. Le Dg de l’Aberme, Jean-Francis Tchékpo qui n’a aucune marge de manœuvre pour influencer la procédure de recrutement ne siège qu’en tant qu’un simple membre au sein de cette commission, même si les structures sous-tutelles doivent avoir de regard sur les projets relevant de leur secteur.

Alban Tchalla (Coll.)