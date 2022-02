Programme des cantines scolaires: Le PAM félicite le gouvernement et réitère son engagement à ses côtés

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a présidé le mercredi 16 février 2022, la réunion interministérielle avec le Directeur exécutif du Programme Alimentaire Mondial, David Muldrow Beasley. C’était avec les Ministres des Enseignements Maternels et Primaires Salimane Karimou, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui, des Affaires sociales Véronique Tognifodé et de la Santé Benjamin Hounkpatin. À l’entame de la séance, le Ministre d’État a fait part au Directeur exécutif du PAM, de la satisfaction du Gouvernement béninois pour la qualité de la coopération qui existe autour du Programme des cantines scolaires qui reste l’un des programmes les plus appréciés du PAG. Parti en 2016 d’un programme très embryonnaire avec à peine 10% des enfants qui avaient accès aux cantines scolaires, le Gouvernement est passé fin 2021 à 51% de taux de couverture avec pour objectif cette année d’atteindre 75%. Une couverture de 100% d’ici 2026 est envisagé. « Monsieur le Directeur exécutif, pour le futur comme l’a dit le Président de la République, en même temps que nous renforcions ce programme, nous voulons améliorer sa qualité à l’intérieur mais aussi commencer par organiser son appropriation par les équipes nationales », a dit le Ministre Abdoulaye Bio Tchané. A son tour, le Directeur exécutif du Programme Alimentaire Mondial (PAM) a fait part de son ambition à beaucoup travailler avec le Bénin en vue de l’atteinte des objectifs. Il s’est réjoui du partenariat entre le PAM et le Bénin qui permet aujourd’hui aux écoliers de bénéficier d’un repas par jour. « Nous savons la différence que les repas apportent dans la vie d’un enfant et de celle de sa communauté. Il n’y a pas meilleur investissement que celui qui est fait dans un enfant. Cela assure un avenir meilleur. Nous sommes reconnaissants pour le partenariat et nous savons que le Bénin est un modèle en matière d’alimentation scolaire pour le reste du monde », a-t-il souligné avant de réitérer son engagement à poursuivre le chemin avec la même détermination aux côtés du Gouvernement du Bénin pour l’atteinte des objectifs. Les Ministres ont tour à tour salué la qualité du partenariat entre le Gouvernement du Bénin et le Programme Alimentaire Mondial pour la mise en œuvre efficace du Programme des cantines scolaires qui apporte un changement qualitatif dans la vie des enfants en favorisant la fréquentation de nos écoles, impacte la communauté. Ils ont salué la coopération technique importante qui met l’accent sur l’approvisionnement des cantines par les produits locaux mais également son rôle majeur dans la prévention des carences nutritionnelles et dans la réduction de certaines maladies chez les enfants.

Rastel DAN