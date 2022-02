Décès de Vivi L’internationale: Les organisatrices de ‘’Benin Celebrities Awards’’ entre fierté et tristesse

La présidente de la Fondation Abakè et la coordinatrice, lors de l’entretien

La mort de Vivi L’internationale afflige plus d’un. C’est le cas des responsables de la Fondation Abakè qui l’avaient distingué, lors de la première édition du Benin Celebrities Awards en décembre 2020. En effet, Madame Abakè Assongba De Rosa, présidente de la Fondation Abakè et Cherita Walter, coordinatrice des projets de la fondation, ne comprennent pas la disparition de Vivi L’internationale. «Le décès de mémé Vivi l’internationale a été très soudain. Nous n’avons pas appris qu’elle était malade», ont lancé les organisatrices du ‘’Benin Celebrities Awards’’, un concept qui célèbre les artistes de leur vivant, le jeudi 17 février 2022, dans une interview qu’elles ont accordé aux médias. Au cours de cet entretien, elles ont rappelé que la diva Vivi l’internationale faisait partie des tous premiers artistes ayant été célébrés par le gala dont la première édition a eu lieu en décembre 2020. Toute chose qui les rend fières, très contentes, puisqu’elles ont réussi à honorer la disparue de son vivant tel qu’elle l’a toujours souhaité. «Vivi l’internationale fait partie de ces artistes qui nous ont fait rêver. Et il est de bon ton qu’au détour de ce gala, on arrive à lui rendre un hommage mérité », a déclaré la présidente Abakè Assongba De Rosa avant de souligner qu’elle incarnait l’image positive. «C’est Vivi quand même. Est-ce qu’il y a mieux qu’elle qui honore les femmes artistes du Bénin», s’est-elle interrogée avant d’ajouter «Vivi incarnait la sagesse, la positivité».

Un prix pour immortaliser Vivi l’Internationale

«Pour cela, nous allons encore plus l’honorer. On va l’immortaliser à travers un prix », va annoncer la présidente qui indique que «c’est inévitable qu’il y ait un tel prix qui portera son nom. Car, vous savez, Vivi a souhaité être célébrée avant sa mort et nous l’avions fait. Ce serait un objectif à moitié accomplis pour nous si nous ne lui donnons pas une place au sein de la Fondation». Dans la même veine, la promotrice a ajouté que ce décès de VIVI, après celui de Ezin Gangnon (lui aussi distingué lors du premier gala de Benin Celebrities awards), lui inspire un autre projet, celui qui va amener la Fondation à faire un suivi de ces artistes distingués. «Ce sera de ramener nos projecteurs chez eux afin de relayer en quoi notre gala leur a été utile», a-t-elle informé. «Par ce projet, nous allons rester présent dans la vie dans nos anciennes gloires. Ce ne sera plus donc, une distinction d’un soir», va poursuivre la Coordinatrice de la Fondation Abakè, Cherita Walter qui, quant à elle, a laissé entendre que mémé Vivi l’Internationale était «la joie vivante». Elle n’a pas manqué de confier que «c’est extraordinaire que Marlène, la fille de Vivi L’internationale soit distinguée pratiquement à la veille du décès de mémé».

Marlène doit prendre le flambeau

«Ce n’est pas fait sciemment. Son nom était apparu plusieurs fois dans nos castings. Alors, on s’est dit qu’il fallait la retenir. Ce qu’on aurait fait et qu’on n’a pas pu, c’était de faire venir Vivi pour que ce soit elle qui lui remette la distinction», a-t-elle souligné. «C’est une grande tristesse pour nous d’avoir appris le départ si soudain de mémé. Qu’elle repose en paix», a conclu la présidente qui n’a pas manqué d’inviter les bonnes volontés à œuvrer pour que les artistes béninois, surtout les anciennes gloires puissent continuer à avoir leur «place sous les projecteurs».

Parlant du projet Benin Celebrities awards, il faut retenir que c’est une manière pour la Fondation «de mettre la lumière sur les anciennes gloires pour leur dire qu’elles ne sont pas oubliés, et sur la nouvelle génération, pour leur dire qu’elle est suivie». C’est également pour faire voir à la jeune génération ces artistes ont balisé le chemin qu’ils empruntent aujourd’hui.

Anselme HOUENOUKPO