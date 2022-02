Suite aux attaques terroristes dans le Nord-Bénin: Des hommages nationaux aux soldats tués démarrent demain

Le gouvernement de Patrice Talon a décidé d’organiser des cérémonies d’hommage aux soldats tués lors des attaques terroristes sur cinq jours. Du 17 au 21 février 2022, les villes de Natitingou, Djougou, Parakou et Ouassa vont accueillir ces cérémonies moroses. Les hommages seront rendus en présence des familles et proches des soldats tués. Ces tristes commémorations seront présidées par la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata.

Le Bénin est victime depuis quelques mois des attaques terroristes au niveau de ses zones frontalières dans le Nord. Parmi les positions des Forces armées béninoises qui défendaient la patrie, sept militaires sont tombées sur le champ de bataille avec les groupes armés terroristes. Les militaires décédés provenaient du 2ème, 6ème et 8ème bataillon Inter-Armes (Bia) de Parakou, Natitingou, Djougou et de Ouassa. Ils sont au total sept militaires morts au front et ont laissé leur famille respective dans le deuil et la solitude. Pour saluer la bravoure de ces militaires, le gouvernement béninois organise des cérémonies pour leur rendre hommage pendant cinq jours selon un programme établi. Le gouvernement pourrait également envisager la création d’un compte de fond pour venir en aide aux veuves et orphelins de ces disparus.

Il faut rappeler que la première attaque de la position de l’armée béninoise a eu lieu le mercredi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. Quant à la 3ème attaque, l’accrochage entre les présumés Djihadistes et l’armée béninoise s’est produit dans la journée du mercredi 22 décembre 2021 près de la frontière avec le Burkina Faso. Une autre attaque a eu dans la nuit du samedi 05 février 2022 aux environs de 21 heures dans la localité de Yangoli au Nord-Ouest du Bénin où une position des Forces de défense et de sécurité a été attaquée par un groupe armé toujours dans la zone frontière avec le Burkina Faso. Le 08 février 2022, un groupe armé terroriste a encore attaqué le Parc National W. Le bilan fait était d’au moins 9 morts et 12 blessés.

Assise AGOSSA (Coll.)