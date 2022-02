Session extraordinaire du conseil communal de Cotonou: La construction du commissariat du 7ème arrondissement et plusieurs autres projets approuvés

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou

C’est dans le but d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations de la cité vitrine, Cotonou, que les conseillers municipaux se sont réunis en session extraordinaire, le lundi 24 février dernier. Au menu de cette session présidée par le Premier Adjoint au Maire de Cotonou Randyx Romain Ahouandjinou, plusieurs sujets de grand intérêt dont : le virement de crédits de chapitre à chapitre au sein des sections d’investissement et de fonctionnement du budget primitif 2022, l’affectation d’un site des sections d’investissement et de fonctionnement du budget primitif 2022, l’autorisation au Maitre pour l’élaboration du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et du Plan du Développement communal (PDC). Cette session a également été l’occasion pour les conseillers et élus locaux d’échanger sur l’affectation d’un site du quartier Akpakpa-Dodomè pour abriter la construction du collège « Akpakpa-centre bis » et l’affectation du domaine de la résidence des hôtes située en face du Ceg Sainte Rita pour la construction du commissariat du 7ème arrondissement. Après avoir salué la disponibilité permanente de ses collègues conseillers ainsi que l’attachement des élus locaux à la consolidation de ses acquis de la ville et l’amélioration des conditions de vie de leurs administrés, le premier adjoint au Maire cde Cotonou a exprimé son souhait de voir ces questions examinées dans l’intérêt supérieur des populations. Après un examen suivi de riches débats, les différents points inscrits à l’ordre du jour ont reçu l’adhésion des élus municipaux présents qui les ont votés à l’unanimité.

Rastel DAN