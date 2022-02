Dans une déclaration qu’elle a rendue publique, à la suite des dernières attaques des djihadistes dans le nord-Bénin qui ont fait 9 morts et une dizaine de blessés, le parti Les Démocrates se dit préoccupée par la situation, tout en saluant les mesures annoncées par le gouvernement au conseil extraordinaire des ministres tenu le jeudi 10 février dernier. « …En appréciant la tenue du Conseil des Ministres qui montre enfin sa préoccupation face à la situation et plus particulièrement à l’endroit des victimes, le parti Les Démocrates salue de bonne foi, les mesures annoncées par le gouvernement et l’invite à davantage prendre à bras le corps la lutte contre les vrais terroristes, en œuvrant non seulement au renforcement des capacités de notre dispositif national de défense et de sécurité, à l’amélioration de l’inclusion des communautés à la base dans les politiques de développement ; mais surtout à l’apaisement du climat sociopolitique. » lit-on dans ladite déclaration. Lisez ci-après l’intégralité.

Déclaration du parti Les Démocrates sur la situation sécuritaire dans le Nord Bénin.

Les 8 et 10 février 2022 notre pays a été de nouveau l’objet d’actes d’insécurité de la part d’individus lâches et barbares.

Apres les nombreuses attaques déjà subies au cours des 3 derniers mois, ces dernières qui se sont déroulées dans la zone frontalière du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso ont occasionné plus de 8 morts, environ 12 blessés et plusieurs dégâts matériels.

Le parti Les Démocrates s’incline devant la mémoire des personnes décédées, exprime sa solidarité aux blessés et témoigne sa compassion aux familles de toutes les victimes.

Tout en assurant nos forces de défense et de sécurité de sa solidarité, le parti Les Démocrates exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence d’actes d’insécurité dont le mode opératoire rappelle celui des groupes armés terroristes actifs dans le Sahel.

Au regard de l’évolution du contexte sécuritaire national et sous-régional, le parti Les Démocrates rappelle au gouvernement que l’intensification de la pauvreté et du sentiment d’exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base ainsi que le manque de cohésion au niveau national sont, entre autres, les facteurs que ces groupes armés terroristes exploitent pour s’installer durablement dans nos pays.

En conséquence, en appréciant la tenue du Conseil des Ministres qui montre enfin sa préoccupation face à la situation et plus particulièrement à l’endroit des victimes, le parti Les Démocrates salue de bonne foi, les mesures annoncées par le gouvernement et l’invite à davantage prendre à bras le corps la lutte contre les vrais terroristes, en œuvrant non seulement au renforcement des capacités de notre dispositif national de défense et de sécurité, à l’amélioration de l’inclusion des communautés à la base dans les politiques de développement ; mais surtout à l’apaisement du climat sociopolitique.

En attendant la mise en œuvre effective des mesures annoncées en Conseil des ministres, le parti les Démocrates invite les populations à la prudence, au calme et à la collaboration avec les forces de sécurité.

Fait à Cotonou, le 11 Février 2022

Le président