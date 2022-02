Première rencontre de l’année avec le corps diplomatique: Agbénonci expose les ambitions du gouvernement pour un nouvel élan de la diplomatie béninoise

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération M. Aurélien Agbénonci a tenu, sa première rencontre de l’an 2022 avec le Corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. C’était ce vendredi 11 février en présence de certains ministres, des collaborateurs directs du Chef de l’Etat ainsi que des médias. A l’occasion, le chef de la diplomatie béninoise a fait un bref bilan sur les faits marquants de l’année 2021 dans les relations de la République du Bénin avec ses partenaires puis exposé les ambitions du Gouvernement au titre de l’année 2022, à travers notamment le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026.

Dès l’entame des discussions, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération M. Aurélien Agbénonci a rappelé que la crise due à la pandémie de covid-19 est la raison de l’absence de la rencontre avec le corps diplomatique depuis deux ans. Il a par la suite indiqué que ladite situation a nettement évolué et que la riposte commune dans la lutte contre cette pandémie a connu une bonne satisfaction dans le rang des cas de contamination au Bénin, ceci grâce à l’appui constant des divers partenaires. « Le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19 nous contraint toujours à observer des gestes barrières pour contrer ce mal. Nos efforts conjugués en vue d’une large couverture vaccinale de nos populations ont commencé à porter leurs fruits et nous incitent à un optimisme prudent. C’est l’occasion de remercier à nouveau, au nom du Gouvernement et de tout le Peuple béninois, l’ensemble de nos partenaires qui contribuent par des appuis divers, à la riposte contre la pandémie de la Covid-19 dans notre pays » a-t-il déclaré.

Deuxième grand fait marquant de de l’année 2021 au plan diplomatique, la restitution par la France des 26 biens culturels appartenant aux Trésors royaux de Béhanzin a permis au Bénin dêtre sur le tôt du monde et pendant plus de deux semaines dans les médias internationaux, un fait inhabituel selon le chef de la diplomatie béninoise. Occasion pour le ministre Aurélien Agbénonci de remercier à nouveau le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel MACRON d’avoir été les artisans de cette belle aventure diplomatique qui n’a pas fini de s’écrire. Saisissant l’occasion de la présence effective de tout le corps diplomatique accrédité au Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération M. Aurélien Agbenonci a, en cette occasion solennelle, rappelé l’attachement de la République du Bénin à la promotion des droits de l’homme et particulièrement de la femme après son élection au Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies, le 14 octobre 2021. Tenue de la sixième (6ème) édition du dialogue politique entre le Bénin et l’Union européenne, le 11 février 2021, la tenue d’activités d’évaluation de la coopération bilatérale, la participation du Bénin à diverses rencontres internationales sont entre autres des évènements majeurs qui ont marqué l’année 2021. Le ministre n’a pas manqué de rappeler l’exposition universelle à Dubaï en 2020. « Cet événement culturel majeur a permis à notre pays de partager ses opportunités de développement économique avec les investisseurs internationaux et de se positionner comme une destination sûre des investissements étrangers. L’exposition a été aussi l’occasion pour le Bénin de révéler au monde sa grande richesse culturelle et artistique. La journée du Bénin à Dubaï est prévue pour le 28 février prochain » a-t-il souligné.

Les grandes ambitions du gouvernement

Les grandes ambitions du Gouvernement au titre de l’année 2022 à travers l’appropriation du Pag 2021-2026 est selon Aurélien Agbénonci le premier grand chantier de l’année nouvelle. « Le début de l’année 2022 a été marqué par l’organisation de séances d’appropriation du Programme d’Actions du Gouvernement au titre de la période 2021-2026, successivement au profit des Cadres des ministères et Directeurs généraux des Agences, des Députés, Maires et des membres des Institutions de la République, ainsi que du secteur privé » a-t-il précisé. Il poursuit que des dispositions sont en cours en vue d’organiser une séance d’appropriation du PAG 2021-2026 au profit des membres du Corps diplomatique.

Le ministre Aurélien Agbénonci a également rappelé les perspectives diplomatiques actuelles du Gouvernement du Bénin. A le croire, le Gouvernement du Bénin a pris la résolution de donner un nouvel élan à sa coopération avec les différents pays partenaires et de contribuer plus activement aux grands débats qui retiennent l’attention de nos institutions régionales, continentales et internationales. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération n’a pas hésité à donner son appréciation de la situation politique sous régionale par la recrudescence des coups d’état militaires. « Cette situation préoccupante nous interpelle tous, car elle met en péril les efforts de construction nationale engagés depuis de nombreuses années par nos pays et remet en cause les principes fondamentaux de gouvernance démocratique » a-t-il laissé entendre. Aurélien Agbénonci a clairement indiquét que le Bénin a proposé des amendements au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, en vue de consolider le principe de tolérance zéro aux coups d’Etat et de renforcer les systèmes démocratiques dans nos pays. Pour finir, le chef de la diplomatie béninoise a saisi de l’occasion pour évoquer la situation sécuritaire actuelle du Bénin marquée par le terrorisme. Il a rassuré que le Gouvernement du Bénin a pris une série de mesures afin de renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et d’assurer une meilleure protection des populations, en lien avec les pays du voisinage.

Assise Agossa (Coll)