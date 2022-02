Construction du Musée international du Vodun à Porto-Novo : 86 œuvres culturelles et cultuelles réceptionnées

Dans le cadre de la réalisation du projet de construction du Musée international du Vodun à Porto-Novo, le Ministre du Tourisme, de la Culture et Arts, Monsieur Jean-Michel Abimbola a présidé le vendredi 11 février 2022 à Cotonou, la cérémonie officielle de réception de 86 œuvres culturelles et cultuelles au profit de l’État béninois. Une collection du Consul honoraire de Serbie, Uros Popovis. Ces 86 objets collectionnés sont constitués de masques, de bochio simple, bochio double, bochio composites, d’assin, …etc. Des œuvres qui, selon le Directeur général de l’ANPT, Edmond Toli, deviennent la propriété du Gouvernement pour un franc symbolique à travers un acte de cession notarié qui fait l’objet d’un transfert officiel. « Après la phase d’études aux plans architectural et scénographique, nous avons enclenché le chantier de construction des infrastructures muséales. L’immense travail effectué a permis de structurer notre démarche vers un enrichissement de collections nationales pour garantir aux visiteurs une immersion féconde dans l’extraordinaire champ culturel et patrimonial que nous travaillons à révéler à nous-mêmes et au monde entier… », a indiqué le Ministre Jean-Michel Abimbola, qui a salué l’acte combien louable du collectionneur Uros Popovic, qui vient ainsi en appui à la réalisation de la vision du Gouvernement puis souhaité que d’autres collectionneurs privés lui emboîtent les pas. Le collectionneur, Uros Popovic pour sa part, s’est réjoui de la tenue de cette importante opération de transfert qui témoigne de la volonté du Gouvernement du Bénin de faire du tourisme un levier fondamental de la croissance économique, de valoriser et de promouvoir le riche patrimoine du Bénin. Pour lui, c’est un devoir, une reconnaissance à l’hospitalité dont le Bénin lui a fait montre depuis plus de 30 années. Suivra ensuite, le transfert de l’acte de cession notarié entre le collectionneur et le Directeur général de l’ANPT en présence du Ministre et du Notaire, Me Olagnika Salam. Ceci pour marquer la réception officielle par l’État Béninois des 86 œuvres qui entrent désormais dans le patrimoine national. Il faut noter que les 86 objets officiellement reçus ce vendredi, serviront de support pour la production des savoirs et connaissances à travers un contenu qui reconstruit ce qu’est le Vodun, dans une perspective de découverte, de ses déités, leur nature, leurs fonctions dans la société et la réfutation de facto des thèses et conceptions péjoratives à ses sujets.

Rastel DAN