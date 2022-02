Affaire putsch et le colonel Tawès: Les familles des détenus implorent la clémence de Talon

Le Colonel Pascal TAWES échangeant avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon

En 2020, les services de sécurité affirment avoir déjoué une tentative de déstabilisation du pouvoir du président de la République, Patrice Talon. Suite au retour au pays du présumé principal cerveau de la tentative de putsch, le colonel Pascal Tawès et sa réconciliation avec le chef de l’Etat, Patrice Talon, les familles des mis en cause implorent la clémence et la grâce du chef de l’État pour la liberté de leurs fils et parents accuses et actuellement en détention.

Une vingtaine de personnes dont dix militaires ont été appréhendés à Cotonou en février 2020 et jugées par la Criet, dans le cadre d’une enquête démarrée en décembre 2019 sur une tentative de déstabilisation du régime du président Patrice Talon. Selon les rapports de cette enquête, des officiers des services de liaison et de la documentation (Dsld) et les services du renseignement béninois ont été intrigués par des contacts réguliers entre une dizaine d’officiers de l’armée et le colonel à la retraite, Pascal Tawès, ancien attaché militaire à l’ambassade du Bénin à Washington, présumé cerveau de la tentative. Après un rapport circonstancié de surveillance transmis au lieutenant-colonel Pamphile Zomahoun, patron de la Dsld, il a été décidé de mettre les suspects sur écoute. Pendant plusieurs semaines, leurs conversations téléphoniques ont été épiées par les agents de renseignement. C’est l’analyse de ces écoutes qui a conduit les enquêteurs à conclure qu’un coup d’État était en préparation sous la coordination du colonel Tawès qui résidait alors aux États-Unis, après sa retraite en 2013. « Il y a eu des négociations qui se sont tenues au Nigeria pour s’approvisionner en armes », affirme par ailleurs une source militaire. Ces éléments, transmis par la Dsld à Gilbert Togbonon, à l’époquee procureur spécial de la Criet ont conduit le magistrat à déclencher, mi-février, une vaste opération visant à interpeller les civils et militaires suspects et présents au Bénin. Ainsi, après leurs auditions à la Criet, les coaccusés du Colonel ont été déposés en prison, pendant que ce dernier s’est exilé dans un pays voisin depuis où il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Mais le 16 mars 2021, le colonel Pascal Tawès, a été reçu par le président Patrice Talon à qui il a présenté ses excuses avant de recouvrir sa pleine liberté alors que dans le même temps, ses coaccusés dans ce dossier sont en prison. Une telle situation qui inquiète et bouleverse les proches et familles de ces détenus qui implorent la clémence et la miséricorde du chef de l’État afin que leurs parents soient graciés et libérés des liens. Leurs familles en difficulties permanentes de subsistance souhaitent la grâce et le pardon de Patrice Talon. Faut-il le rappeler, au cours d’une interview accordée à Jeune Afrique en septembre de la même année, le président Patrice Talon assurait qu’il n’y a jamais eu de tentative de coup d’État au Bénin. Ce qui fait que ceux-ci prient le père de la Nation de faire grâce afin de sauver l’éducation et la stabilité au sein de leurs foyers respectifs.

Alban Tchalla (Coll)