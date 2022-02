Animation de la vie politique : « La correspondance de Soglo à Talon augure de meilleures perspectives », dixit Abraham Zinzindohoué

Me Abraham Zinzindohoué, Ancien Ministre de la justice, et ancien président de la Cour de justice de l’Uemoa

« C’est une bonne chose. Chaque acte dans notre pays qui permet à un béninois de se rapprocher d’un béninois est positif. Le président Soglo a bien fait. Quand on voit les fonctions occupées par le président Soglo par le passé, je crois qu’il doit être le premier à aider le président Talon à réussir son mandat ». C’est en ces termes que l’ancien ministre Abraham Zinzindohoué a voulu exprimer toute sa satisfaction de la démarche de l’ex-président Nicéphore Soglo envers le président Patrice Talon. Il a souhaité que les deux puissent tenir un tête-à-tête pour épuiser certains sujets qui préoccupent les citoyens. « Je souhaiterais qu’il aille le voir pour plaider sa cause. Ce n’est pas quand on est dans l’adversité, dans les conflits permanents, dans la lutte, la violence qu’un pays se développe. Même après les grandes guerres, on s’assoit pour faire la paix », a souligné l’ancien président de la cour suprême avant de confier « C’est l’Etat de violence et l’Etat de force qu’il faut combattre. Ça augure de meilleures perspectives. Il faut considérer ça comme un clin d’œil et il faut que la main tendue de Talon soit reçue par les opposants. Une seule personne ne peut pas faire la paix. Que l’un se rapproche de l’autre ».

Alban TCHALLA (Coll.)