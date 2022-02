Terrorisme et menaces djihadistes dans le Nord-Bénin: Rachidi Gbadamassi et une mission parlementaire dans les zones attaquées

Rachidi Gbadamassi

Une mission parlementaire conduite par le Président de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, l’honorable Rachidi Gbadamassi est depuis quelques jours dans la partie septentrionale du Bénin, Porga, Banikoara… où sévissent des attaques terroristes des djihadistes contre les forces de défense et de sécurité du Bénin. Cette situation qui a déjà fait plusieurs morts dans le rang des forces de sécurité et de défense ne laisse pas l’Assemblée nationale, indifférente. C’est tout le sens que revêt la mission parlementaire présente dans les zones attaquées. D’une part, l’objectif de cette mission est de doper le moral aux forces de défense et de sécurité au front en leur apportant le soutien de la représentation nationale. D’autre part, cette mission entend sensibiliser les populations du Nord Bénin, afin que celles-ci collaborent étroitement avec les forces de l’ordre et de sécurité en leur apportant les informations nécessaires pouvant permettre de démasquer les djihadistes en temps et en heure.

« La guerre que nous mènent les Djihadistes n’est pas conventionnelle. Ils sèment la terreur au sein de la population avec des armes non conventionnelles. Ils ont placé des mines un peu partout. D’ici à là, nos pauvres populations ne pourront même plus aller au champ pour assurer leur propre subsistance. L’heure est bien grave. En tant qu’élus du peuple et ayant touché du doigt ce que les gens vivent sur le terrain, nous ne pouvons que donner l’alerte et appeler les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité » a alerté le Chef de la mission parlementaire Rachidi Gbadamassi.

Sur le terrain, Rachidi Gbadamassi et la délégation qui l’accompagne ont rencontré les élus locaux des zones frontalières victimes des menaces terroristes. Il a profité de son passage pour saluer la bravoure dont les forces armées béninoises font preuve malgré les quelques petites en vies humaines et enregistrées dans leur rang.

L’honorable Rachidi Gbadamassi a également profité pour remercier le Président de l’Assemblée nationale pour l’attention dont la commission des relations extérieures bénéficie de sa part. Ses remerciements sont également allés à l’endroit du Président de la République, Patrice Talon qui a déployé les forces armées sur le terrain pour sécuriser et protéger les populations.

Fidèle KENOU