Résurgence des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest: Me Sadikou Alao soupçonne «un plan de l’occident pour resoumettre nos pays»

Me Sadikou Alao le Président GERDDES Afrique

Président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Économique et Social (Gerdess-Afrique), Me Sadikou Alao s’interroge sur les motivations réelles qui se cachent derrière les coups d’Etat militaires qui s’observent depuis peu dans la sous-région ouest-africaine. Invité ce mardi de la télévision en ligne Bénin Web Tv, il dit soupçonner un lien entre ces événements et une volonté affichée de l’occident à recoloniser le continent africain. « Pourquoi l’occident tolère-t-il la mal gouvernance de nos dirigeants et s’en accommode ? Pourquoi l’occident est si prompt à nous aider à combattre le Djihadisme mais jamais à le vaincre ? » se préoccupe-t-il ? Pour lui, lorsqu’on constate que les forces armées ne disposent pas de véritables moyens pour combattre le djihadisme, on peut se poser la question: « est ce qu’il n’y a pas un plan pour resoumettre nos pays? ». Il appelle les dirigeants africains à approfondir la réflexion sur les raisons qui amènent des partenaires et amis à s’accommoder si facilement de leur mal gouvernance alors qu’entre temps, ils s’en seraient plaints. Creuser la réflexion, selon le juriste, c’est également se demander d’où les djihadistes trouvent les moyens de s’acheter des armes sophistiquées dont les forces armées des Etats ne disposent pas. Toujours interrogatif sur ces coups d’Etat qui ont refait surface dans la sous-région, Me Sadikou Alao se demande aussi « pourquoi les puissances étrangères qui ont la capacité d’écraser le djihadisme ne le font pas et nous assistent à les combattre sans résultats ? ». Du reste, il invite les dirigeants africains et des organismes comme la Cedeao à mettre sur pieds des structures d’études stratégiques qui ne sont rien d’autres que des structures de réflexion sur les stratégies globales à moyen et à long terme. « Des organisations comme la CEDEAO auraient pu avant toutes choses mettre en place ces structures d’études stratégiques pour l’ensemble de la sous-région » préconise-t-il.

Christian TCHANOU