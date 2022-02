Recolonisation de la bande côtière de Cotonou : Les occupants sommés de libérer l’espace avant le 11 février

Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Didier Tonato

Après avoir constaté une « recolonisation sauvage » de la bande côtière située à l’Est de Cotonou en partant du chenal, par des populations de pêcheurs et de riverains qui ont installé divers embarcations, cabanes de fortunes et autres équipements sur les périmètres chèrement reconstitués à la faveur des récents travaux de protection côtière, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Didier Tonato a fait savoir que cette occupation est illégale et« constitue une entrave au développement normal des différents projets qui sont en cours pour améliorer notre cadre de vie et promouvoir une économie résiliente et durable dans notre pays». Dans un communiqué en date du 8 février 2022, il demande instamment aux occupants de la bande côtière située à l’Est de Cotonou en partant du chenal, de prendre toutes les dispositions qui sont de leur ressort pour libérer les sites concernés au plus tard le vendredi 11 février 2022. Des dispositions seront prises pour faire libérer lesdits sites et les remettre aux entreprises qui sont en charge des différents projets inscrits au Programme d’Action du Gouvernement dans cette zone.

Assise Agossa