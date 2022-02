Secteur industriel: Sous une dette près de 600 milliards de FCFA, le Coteb bientôt ressuscité

Industrie textile jadis prospère, le Coteb a connu sa descente aux enfers ces dernières années. Mais fort heureusement, le processus de liquidation lancé depuis 2015 vient de trouver un repreneur. Alors qu’elle détenait une capacité de production de 3000 tonnes de coton fibres par an exportée sur le marché européen, l’audit financier réalisé en 2015 avait fait état d’une perte cumulée de plus de 10 milliards et malgré la subvention de l’État en 2016, les dettes de l’entreprise avoisinaient 600 milliards de FCFA. Les gouvernements successifs, impuissants, n’ont pu guère prospérer dans le processus de liquidation alors lancé, du fait de la triste situation financière de l’entreprise. Mais sous administration déléguée depuis 2017, la société Coteb sous, déclarée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2018 avec nomination d’un syndic, le 16 janvier 2020, après une interpellation d’une trentaine de députés de la législature en cours, le gouvernement a fait savoir sa position explicite de liquidation pure et simple. Il reste que dans une situation où il n’y a aucun repreneur pour acheter l’usine textile, Sodeco, actionnaire de Coteb, fut le seul à déposer au bout du délai imparti une offre dans le processus conduit par le tribunal. C’est du moins la bonne nouvelle connue depuis peu et qui augure d’une renaissance assurée de Coteb, sous de nouvelles formes pour le grand bonheur des uns et des autres. Car, apprend-t-on, des emplois seront maintenus et d’autres créés pour permettre à l’un des fleurons de l’industrie béninoise de retrouver ses lettres de noblesse.

Christian Tchanou