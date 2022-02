Opinion de l’Ambassadeur Moïse Kérékou: «Quelque chose d’étrange nous caractérise au Bénin…»

Moise Kérékou, ancien Ambassadeur de la République du Bénin près la Turquie

Quelque chose d’étrange nous caractérise au Bénin. J’avais déjà pointé du doigt notre mentalité, toute spéciale, dans le Manifeste de la Relève !

Les deux plus grandes embûches du progrès et du développement au Bénin, ce sont : les PRÉJUGÉS et la MÉFIANCE. Ils sont tellement ancrés dans le mental du béninois que vouloir les extirper est peine perdue.

Et ces maux sont partout, dans l’administration, les affaires, les églises, en politique et même dans le cocon familial.

Je me rappelle encore, Ambassadeur, dès que j’amenais un investisseur et que j’allais d’administration en administration pour faire avancer son dossier, pourtant d’intérêt national, c’est que j’avais déjà pris quelque chose chez lui. Ohhhh si l’Ambassadeur n’avait pas son intérêt, pensez-vous qu’il va se décarcasser pour ce projet. Pourtant j’étais payé aux frais du contribuable béninois et c’est mon travail. Si je ne le fais pas, quoi d’autres pourrais-je faire ?

Combien de projets n’avons-nous pas perdu au profit de pays voisin juste à cause de ce genre de PRÉJUGÉS ! Et chacun veut avoir pour lui avant que le projet n’évolue… J’y reviendrai pour vous faire toucher du doigt ce mal à éradiquer pourtant si on veut se développer ; et qui sévit partout… même en politique et encore plus.

Quant à la méfiance, elle se niche partout, dans les entreprises, les organisations, jusque dans le foyer intime. Elle consiste à voir le mal partout. Les églises l’utilisent à fonds et le diable est vu partout par les fidèles. L’échec et le malheur ont déjà leur responsable : c’est la vieille tante ou la belle-mère !

Pis, c’est la combinaison des deux. Se faire ou porter des jugements dans la méfiance. C’est la totale lorsque un jugement doit être émis sur le terrain de la méfiance. Ou inversement, cultiver la méfiance sur le terrain des préjugés. Ou autre image, que les préjugés portent les racines de la méfiance.

Pourtant ce que l’homme pense de son prochain, il le puise en lui-même et le présumé chez lui-même. Le jugement d’un homme concernant son prochain n’est toujours que le reflet de sa propre nature qu’il exprime ainsi très clairement…

Je vais y revenir !

LE FÉDÉRATEUR