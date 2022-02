Can Cameroun 2021: Le Sénégal sacré monte enfin sur le toit de l’Afrique

Les Lions de la Terranga après la remise du trophée de la CAN 2021

La coupe d’Afrique des nations (Can) a pris fin le dimanche 6 février 2022, au Cameroun. Ceci après l’ultime rencontre de cette 33e édition, remportée aux tirs aux buts par les Lions de la Terranga.

Une finale se gagne. C’est ce que les Lions de la Terranga ont démontré, ce dimanche, lors de la finale de la CAN Cameroun 2021. Face à une équipe des pharaons d’Égypte bien vernis depuis le début du tournoi et surtout durant les 120 minutes, les joueurs d’Aliou Cissé ont fait preuve de sang froid lors des séances de tirs aux buts. En effet, les Lions du Sénégal après avoir dominé le match de bout en bout sans avoir trouvé la faille dans la défense des Pharaons d’Égypte, au stade Olembe de Yaoundé, ont réussi à s’imposer 4-2 aux tirs aux buts. Dans ce match, les Sénégalais auraient pris le dessus si les nombreuses occasions qu’ils se sont créés, dont le penalty raté de Sadio avaient été concrétisées. Avec cette victoire, les Lions de la Terranga sous la conduite de Aliou Cissé (entraîneur local) monte enfin sur le toit de l’Afrique pour la première fois de leur histoire. Ceci après ses ratés de 2002 et 2019. Sadio Mané et les siens empêchent donc les pharaons d’Égypte d’inscrire la 8e étoile sur leur maillot.

A souligner que le match de la 3e place a été remporté par le Cameroun qui a fait une incroyable remontée devant le Burkina Faso qui menait pourtant 3-0 en première mi-temps.

Anselme HOUENOUKPO